Xbox Game Pass : des Yakuza, Control et une nouvelle exclusivité, les nouveautés de fin janvier 2021 détaillées

Et c'est reparti pour une fournée de jeux dans le Xbox Game Pass ! La version PC de Control avait déjà été confirmée pour le 21 janvier, mais Microsoft fait maintenant le point sur tous les ajouts qui vont survenir dans cette deuxième moitié du mois. Si vous aimez les Yakuza, vous allez en avoir pour votre argent, car les épisodes 3, 4 et 5 vont devenir jouables sur l'ensemble des plateformes ! À part ça, préparez-vous à retrouver Outer Wilds sur Android, Desperados III, Donut County et Cyber Shadow, ainsi que The Medium dès sa sortie du 28 janvier.

Pour les dates et les descriptifs, ça se passe ci-dessous. À noter que 8 titres ont prévu de quitter le service le 29 janvier, parmi lesquels Final Fantasy XV.



Prochainement

Control (PC) – 21 janvier

Suite à l’invasion d’une agence secrète new-yorkaise par une force mystique inconnue, il vous revient de devenir directrice, afin de reprendre le contrôle. Dans ce jeu d’action-aventure à la troisième personne, il vous faudra maîtriser la combinaison de pouvoirs surnaturels, de munitions modifiables et d’environnements réactifs, le tout en combattant au sein d’un monde insondable et imprévisible.

Desperados III (Android, Console & PC) – 21 janvier

Préquelle très attendue de Desperados: Wanted Dead or Alive, Desperados III est un jeu d’infiltration tactique hardcore et narratif se déroulant dans un univers Wild West impitoyable. Le titre vous entraîne pour une aventure à travers villes de campagne, marécages et bords de rivières. Serez-vous capable d’arriver jusqu’au fatidique duel au soleil ?

Donut County (Android, Console & PC) ID@Xbox – 21 janvier

Donut County est un jeu de réflexion narratif, dans lequel vous manipulez un trou qui ne cesse de grandir dans le sol. Rencontrez des personnages adorables, volez leurs détritus et lancez-les dans le trou.

Outer Wilds (Android) ID@Xbox – 21 janvier

Explorez par pure curiosité un système solaire créé à la main, rempli de secrets à découvrir et de dangers à éviter. Vous bénéficierez de différents outils pour votre épopée spatiale, dont un vaisseau et un jetpack, une sonde pour prendre des photos et un capteur pour suivre les signaux audio et identifier vos destinations à distance.

Cyber Shadow (Android, Console & PC) ID@Xbox – 26 janvier

Le Dr Progen a pris le contrôle du monde grâce à son impitoyable armée de Synthétiques. Un appel à l’aide désespéré lance Shadow, le dernier survivant de son clan, dans une ultime mission afin de découvrir ce qui a pu entraîner le monde au bord du gouffre. Foncez, tranchez et sautez à travers Mekacity. Vous seul pourrez lever le mystère qui plane sur les secrets de votre clan dans Cyber Shadow, la quintessence même du jeu d’action de ninja !

The Medium (Xbox Series X|S & PC) ID@Xbox – 28 janvier

Disponible dans le Xbox Game Pass le jour de sa sortie ! Découvrez un mystère que seule une médium peut résoudre. Dans un hôtel communiste abandonné, utilisez vos dons de voyance uniques pour mettre au jour ses secrets les plus noirs. Résolvez des énigmes en explorant deux réalités en même temps et survivez à des rencontres avec des esprits malfaisants.

Yakuza Remastered Collection

Yakuza 3 Remastered (Android, Console & PC) – 28 janvier

Pour faire un trait sur leur passé sanglant, Kazuma Kiryu et sa fille adoptive Haruka Sawamura quittent les rues cruelles de Kamurocho pour l’île d’Okinawa, afin de s’occuper de l’orphelinat Morning Glory. Malgré les efforts de Kiryu, l’orphelinat se retrouve vite au cœur d’une lutte de pouvoir mortelle. Arrivera-t-il à sauver le refuge des enfants et à enfin fuir son passé pour de bon ?

Yakuza 4 Remastered (Android, Console & PC) – 28 janvier

Un meurtre sur le territoire du clan Tojo conduit à une enquête menée par Kazuma Kiryu, Masayoshi Tanimura, Shun Akiyama et Taiga Saejima. Suivez les quatre personnages jouables pour découvrir un conflit où argent, pouvoir, status et honneur ont un rôle à jouer et rencontrez la femme mystérieuse au centre de toutes les attentions. Les forces secrètes sont résolues à tuer pour conserver les apparences, l’enquête risque d’apporter plus de questions que de réponses.

Yakuza 5 Remastered (Android, Console & PC) – 28 janvier

Kazuma Kiryu pense avoir retrouvé le calme, il est devenu chauffeur de taxi. Mais tout s’arrête subitement lorsque la paix entre le clan Tojo et l’alliance Omi s’achève. De nouveau confronté à son passé, le Dragon de Dojima doit rejoindre les bas-fonds du crime pour protéger ceux qui lui sont chers. Avec cinq personnages jouables dans cinq villes différentes, suivez Kiryu et ses alliés dans leur quête pour empêcher une guerre de territoires totale.

Au cas où vous l’auriez manqué

What Remains of Edith Finch (Android) ID@Xbox – Disponible

What Remains of Edith Finch est une collection de courtes histoires sur une famille de l’État de Washington. En incarnant Edith, vous allez explorer l’énorme demeure des Finch à la recherche d’histoires sur le passé de cette famille et vous devrez découvrir pourquoi elle en est le dernier membre encore vivant.

Contenus additionnels et mises à jour

Age of Empires II: Definitive Edition DLC Lords of the West – 26 janvier

En tant que membre, vous pouvez bénéficier de 10 % de réduction sur le DLC d’Age of Empires II: Definitive Edition Lords of the West, qui sortira le 26 janvier.

Rainbow Six Siege Road to S.I. – 21 janvier

Le Rainbow Six Siege Invitational 2021, Road to S.I., commence le 21 janvier. Les équipes vont s’affronter pour obtenir le titre. Les membres du Game Pass et les autres joueuses et joueurs peuvent jouer n’importe quel opérateur, même ceux que vous n’avez pas débloqués. Pour plus de détails, rendez-vous ici.

Les Avantages du Xbox Game Pass Ultimate

N’oubliez pas de réclamer vos Avantages en vous rendant dans la section du même nom depuis votre Xbox Series X | S ou votre Xbox One, l’application Xbox sur PC Windows 10 ou l’application mobile Xbox Game Pass sur iOS et Android !

Smite – 26 janvier

La Saison 8 de Smite démarre le 26 janvier ! Commencez du bon pied sur le champ de bataille grâce au Pass de démarrage de la Saison 8, qui inclut des dieux, des skins et plus encore.

Les Quêtes du Xbox Game Pass

Tout au long du mois de janvier, les points que vous obtiendrez en remplissant les Quêtes dédiées aux membres Ultimate sur les jeux EA Play et Optimisés pour Xbox Series X|S seront doublés, même si vous jouez sur Xbox One !

Vous pouvez par exemple essayer de terminer cette Quête hebdomadaire dédiée aux membres Ultimate pour obtenir le double des points :

Mass Effect: Andromeda – 100 points : Tuer 15 ennemis

Ils nous quittent bientôt

Les jeux listés ci-dessous ne feront bientôt plus partie du catalogue, mais il est encore temps de les terminer, voire de les recommencer pour les terminer à nouveau pour les plus rapides d’entre vous ! N’oubliez pas que si vous souhaitez les acquérir, votre abonnement Xbox Game Pass vous permet d’obtenir jusqu’à 20 % de réduction.

Le 29 janvier