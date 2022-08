F1 22 : le circuit de Portimao rajouté avec une nouvelle bande-annonce

Codemasters et Electronic Arts tentent de coller au plus proche de la réalité avec F1 22, mais ils s'autorisent quelques petites libertés. Les joueurs ont déjà accès à tous les circuits du calendrier de cette saison 2022, mais les studios vont rajouter deux tracés, et le premier arrivera dès demain.

Ce mardi 2 août, les joueurs pourront ainsi redécouvrir l'Autodromo Internacional do Algarve, le circuit de Portimao au Portugal qui était au calendrier ces deux dernières années. Un tracé qui sied à merveille à Lewis Hamilton, qui a remporté la victoire lors de ces deux précédentes éditions et qui nous fait virtuellement visiter le circuit à bord de sa Mercedes-AMG F1 W13 dans une nouvelle bande-annonce. Lee Mather, directeur créatif senior de F1 chez Codemasters, rajoute :

Nous savons que nos joueurs aiment l'excitation de concourir sur plus de circuits, et il n'y a rien de mieux que Portimao. Portimao est très apprécié et possède une incroyable histoire, et nos joueurs vont adorer relever le défi de conduire les voitures conçues en 2022 sur le circuit sacré pour la première fois.

Et ce n'est pas terminé, car Codemasters annonce d'ores et déjà que le circuit de Chine sera lui aussi introduit dans F1 22 le 12 septembre prochain, avec une autre mise à jour gratuite. F1 22 est pour rappel disponible sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S avec de la VR sur ordinateurs, vous pouvez retrouver le jeu à 59,99 € sur Amazon.

Lire aussi : TEST F1 22 : faux départ pour la nouvelle ère