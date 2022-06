F1 22 : les pilotes découvrent leurs notes en vidéo, qui est le meilleur ?

Comme dans les FIFA, la révélation des notes des sportifs est un grand moment pour les joueurs, et EA Games a décidé de marquer le coup avec F1 22 en partageant une longue vidéo où ce sont les pilotes eux-mêmes qui découvrent leurs notes sur un tableau. Alors, qui est le meilleur pilote de Formule 1 cette année ?

Bien évidemment, c'est Max Verstappen, le champion du monde en titre, qui obtient la plus grosse note, 94/100, mais il est à égalité avec son rival de l'année dernière, Lewis Hamilton, qui a pourtant bien plus de mal à marquer de gros points cette saison. Si certaines notes sont logiques, comme Charles Leclerc à 92, Sergio Perez à 88 ou Pierre Gasly à 84, d'autres font déjà sourciller les fans, à l'instar de Zhou Guanyu à 70, égalité avec Nicholas Latifi, ou encore Lando Norris et son 90 pas forcément mérité. EA Games explique que ces notes ont été attribuées avec l'aide d'Anthony Davidson, David Croft et Alex Jacques, experts en Formule 1, et sont basées sur les résultats avant le Grand Prix de Bakou. Ces notes représentent quatre catégories :

Expérience (EXP) : elle est basée sur le nombre de départs en course d'un pilote au cours de sa carrière.

: elle est basée sur le nombre de départs en course d'un pilote au cours de sa carrière. Racecraft (RAC) : la capacité du pilote à se frayer un chemin dans le peloton et à terminer à une position supérieure à celle de départ.

: la capacité du pilote à se frayer un chemin dans le peloton et à terminer à une position supérieure à celle de départ. Sensibilisation (AWA) : le fait de passer moins de temps dans la salle des commissaires aidera les pilotes dans cette catégorie. Les pénalités du monde réel auront un impact sur le score.

: le fait de passer moins de temps dans la salle des commissaires aidera les pilotes dans cette catégorie. Les pénalités du monde réel auront un impact sur le score. Rythme (PAC) : avantage ceux qui se rapprochent le plus des meilleurs temps de qualification et de course. Le fait de battre son coéquipier est également pris en compte pour un pilote.

: avantage ceux qui se rapprochent le plus des meilleurs temps de qualification et de course. Le fait de battre son coéquipier est également pris en compte pour un pilote. Évaluation (RTG) : la combinaison des quatre notes précédentes. Cette évaluation générale augmente et diminue tout au long de la saison en fonction des performances.

Par ailleurs, les développeurs rappellent que ces notes vont évoluer tout au fil de la saison pour coller au plus proche à la réalité, le senior franchise director F1 de chez Codemasters, Paul Jeal, précise :

Véritable incontournable des autres titres EA SPORTS, nos classements de pilotes évolutifs continuent de susciter les réactions des pilotes, et il est formidable de voir la camaraderie entre coéquipiers qui se charrient. Notre nouveau panel d'experts de la F1 travaillera en étroite collaboration avec nous pour que F1 22 reflète ce qui se passe sur la piste, et nous savons que les mises à jour susciteront encore plus de débats au cours de la saison.

Vous pouvez retrouver toutes les notes des pilotes de F1 22 en détail et en images sur la seconde page. La date de sortie du jeu est fixée au 1er juillet prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander via notre guide d'achat.

