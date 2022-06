PREVIEW de F1 22 : la modernité ne fait pas tout

Dans quelques jours sortira F1 22, nouveau jeu de course sous licence officielle FIA de Codemasters et EA Games, et en attendant le test complet de cet opus, nous avons pu remettre les mains sur une version en cours de développement avec davantage de contenu que la dernière fois, voici nos nouvelles impressions sur le titre.

Ici, point d'histoire, mais beaucoup de modernité.

Parmi les nouveautés de F1 22, nous découvrons Vie F1, un hub communautaire qui permet aux joueurs de frimer en exposant sur une étagère les trophées gagnés (en solo comme en ligne), de personnaliser son ou sa pilote avec des vêtements et accessoires à débloquer dans le Podium Pass ou via des microtransactions, et même d'inviter des amis sur votre canapé pour rajouter un peu de vie dans cet environnement virtuel personnalisable. Un ajout pas forcément essentiel, l'accent est mis sur les cosmétiques à gagner ou à acheter, avec des vêtements sous licence officielle notamment (Beats, Adidas, Puma, Oakley, etc.), mais entre amis ou streameurs/viewers, l'idée peut être amusante. Et surtout, cela permet d'exhiber ses Supercars, des voitures modernes (Ferrari, Aston Martin, McLaren, Mercedes-AMG) resplendissantes, qu'il est aussi possible de conduire.

Eh oui, c'est l'autre grosse nouveauté de ce F1 22, l'apparition des Supercars, à piloter dans des défis scriptés avec des duels, du contre-la-montre, du passage de checkpoints, de la vitesse moyenne et même du drift. Bon, tout cela ne nous a pas vraiment emballé, les véhicules sont lourds à piloter, c'est bien moins fun qu'une monoplace de Formule 1, le drift n'a pas grand-chose à faire dans un jeu du genre, il semblerait que Codemasters lorgne du côté des Gran Turismo et Forza Motorsport, sans y arriver. Et surtout, l'introduction de ces défis Pirelli, à effectuer en solo n'importe quand ou entre deux week-ends de championnat, marque la disparition sans doute définitive des épreuves rétro, déjà absentes dans le précédent volet. Oui, conduire une Mercedes-AMG GT Black Edition peut être amusant, cela a le mérite d'être original dans un jeu F1 officiel, mais si cela signifie devoir se passer de la Ferrari F2004 de Michael Schumacher ou de la McLaren MP4/4 de Ayrton Senna, c'est un peu une déception pour les fans.

Nos nouvelles impressions : Bon. F1 22 s'annonce comme un épisode intéressant pour les amateurs de la discipline, mais clairement pas un opus immanquable qui marquera un renouveau dans la franchise. Ici, point d'histoire, mais beaucoup de modernité, espérons que l'expérience globale soit à la hauteur des attentes. Nous devrions le découvrir très prochainement, la date de sortie de F1 22 est fixée au 1er juillet prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.

