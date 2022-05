F1 22 : les nouveautés résumées dans une nouvelle bande-annonce

F1 22 arrivera au tout début du mois de juillet sur ordinateurs et consoles de salon, voir à la fin du mois de juin pour ceux optant pour l'édition Champions, offrant trois jours d'accès anticipé. En attendant, EA Games et Codemasters font le point sur les fonctionnalités de ce nouvel opus :

F1 22 inclura ainsi les monoplaces de la saison actuelle, pour une physique améliorée et adaptée aux nouvelles règles aérodynamiques, ainsi que des tracés modifiés, mais également des courses Sprint, des séquences immersives (tour de formation, voiture de sécurité, arrêt aux stands), une IA adaptative au fil de la saison, davantage de réglages pour la maniabilité, des entraînements améliorés grâce à la réalité augmentée, sans oublier le hub communautaire F1 Life pour exhiber ses supercars, trophées et accessoires débloqués dans le Podium Pass. Les joueurs qui choisiront l'édition Champions auront pour rappel droit à des pilotes iconiques pour Mon Écurie, à savoir Jacques Villeneuve, Mark Webber et Nico Rosberg, deux voitures de sécurité pilotables (la Mercedes-AMG GT Black Series et l'Aston Martin Vantage), sans oublier la possibilité de profiter du jeu de course en VR sur PC.

La date de sortie de F1 22 est toujours fixée au 1er juillet 2022 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, vous pouvez précommander le jeu à 79,99 € sur Amazon.

