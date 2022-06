F1 22 se met à la musique avec une première vraie bande-son 100 % EDM, découvrez la tracklist complète

F1 22, première adaptation du championnat de Formule 1 sous la bannière d'Electronic Arts, ne manquera pas de nouveautés pour satisfaire les aficionados, au détriment de l'absence de quelques modes appréciés. Hub Vie F1, Supercars et VR attendent ainsi les pilotes qui se lanceront dans cette aventure.

L'ambiance montera également d'un cran en dehors des courses, car il a été décidé d'inclure pour la première fois une sélection de musiques populaires pour rythmer nos passages dans les menus. 33 artistes internationaux ont été regroupés dans une bande originale résolument EDM, de Charli XCX à Diplo en passant par Alesso et Danny L Harle. Electronic Arts, coutumier du fait dans ses jeux de sports favoris dont FIFA, y est forcément pour quelque chose.

« Nous voulions que la toute première bande originale d'EA SPORTS F1 accentue la frénésie que les joueurs peuvent ressentir au plus haut niveau du sport automobile. Les 33 artistes issus de 13 pays représentent les talents majeurs de la musique électronique, reflètent la nouvelle ère de la Formule 1 et offrent une bande originale qui accélère dans les virages grâce à la diversité, la vélocité et l'imprévisibilité de collaborations uniques. » - Steve Schnur, President of Music chez Electronic Arts

Vous pouvez d'ores et déjà préparer vos oreilles en écoutant des playlists de la bande-son sur Spotify et Apple Music.

Tracklist complète Alesso & Marshmello ft. James Bay - Chasing Stars (VIP Extended Mix)

Bob Moses - Broken Belief

BRUX ft. Kimbra - Take (Pat Lok Remix)

CHAII & Party Favor - Oh Nah Yeah

Chapter & Verse ft. Yasmin Jane- Take Control

Charli XCX - Good Ones (THAT KIND Remix)

Charli XCX - Used To Know Me

Chase & Status ft. Ethan Holt - Hold Your Ground

Cheat Codes ft. Icona Pop - Payback

Chris Lake, NPC - A Dr** From God

CMD/CTRL -No Stress

Danny L Harle & DJ Danny - On A Mountain (Flume Remix)

deadmau5 & Wolfgang Gartner - Channel 43

Diplo & TSHA ft. Kareen Lomax - Let You Go

Diplo, Damian Lazarus ft. Jungle- Don’t Be Afraid

Eartheater - Scripture

Grafix ft. Reiki Ruawai - Somewhere

Habstrakt ft. KARRA- Ice Cold

Jacknife & The Bloody Beetroots - Jericho

Joe Turner - Forever

Kavinsky ft. Cautious Clay- Renegade

KREAM & Millean. ft. Bemendé- What You’ve Done To Me

LP Giobbi ft. Kaleena Zanders - Carry Us

Mall Grab - Breathing

Meduza ft. Hozier - Tell It To My Heart

NGHTMRE, Zeds Dead, Tori Levett -Shady Intentions

NOISY - All Of U

Öwnboss & Sevek -Move Your Body

Party Favor - Too Much

RL Grime & Baauer - Fallaway

Sassy 009 - Blue Racecar

SONIKKU - Lifestyle

WHIPPED CREAM, Big Freedia

UNIIQU3, Moore Kismet - Hold Up

La date de sortie de F1 22 est toujours calée au 1er juillet 2022 sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S, et même 3 jours avant pour les acheteurs de l'édition Champions à 79,99 €.

