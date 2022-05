F1 22 : les tracés d'Espagne, Australie et Abu Dhabi modifiés, les changements détaillés en vidéos

Le monde de la Formule Un est en constante évolution, les pilotes doivent cette année découvrir des monoplaces bien différentes, qui seront évidemment présentes dans F1 22. Mais du côté des circuits, il y a aussi du changement et Codemasters annonce quelques modifications apportées à plusieurs tracés dans son futur jeu de course.

Pour coller au mieux à la réalité, les développeurs ont donc modifié les circuits d'Espagne, d'Australie et d'Abu Dhabi, ce qui devrait augmenter les chances de dépasser ses concurrents pendant les courses. Voici en détail les changements :

Espagne : Le virage 10 voit un nouveau tracé correspondant à celui introduit dans la réalité pour la course reportée de 2021. Les virages 10 à 14 ont des zones hors-piste mises à jour, ainsi que plusieurs bordures saucisses autour du circuit. Australie : Le circuit d'Albert Park a été remodelé à l'aide de données LIDAR, avec une hauteur et une cambrure plus détaillées. Les murs des zones extérieures ont été repositionnés et les bordures de trottoir remplacées par de nouvelles versions photogrammétriques. De nombreux changements ont été apportés au circuit avec une nouvelle disposition des virages 1, 3, 6, 8/9 (remplaçant la chicane), 11, 12 et 13. Abu Dhabi : Le virage 5 de Yas Marina, où Verstappen a dépassé Hamilton pour s'assurer de la première place du Formula One World Championship™ de 2021, a été modifié avec la suppression de la chicane avant l'épingle. L'épingle a également été avancée, ajoutant plus de ruissellement. La chicane du virage 9 et les virages à 90 degrés sont maintenant un seul et même virage cambré, remplaçant les virages 11-14. Enfin, les virages 13-15 ont été arrondis autour de l'hôtel pour permettre aux voitures de suivre de plus près.

Tout cela ne devrait pas bouleverser les pilotes virtuels, mais cela montre au moins que Codemasters veut proposer un jeu le plus fidèle possible. La date de sortie de F1 22 est pour rappel fixée au 1er juillet 2022 sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One, avec une Champions Edition numérique offrant du contenu cosmétique additionnel et trois jours d'accès anticipé. Vous pouvez précommander cette version à 79,99 € sur Amazon.

