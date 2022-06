Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters, une bande-annonce avec les avis élogieux de la presse spécialisée

Dévoilé il y a un an, Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters est sorti sur PC le mois dernier. Le jeu de rôle tactique au tour par tour de Frontier Foundry et Complex Games permet pour rappel de diriger des Chevaliers Gris pour sauver la galaxie d'une peste cosmique, et le titre a séduit la presse spécialisée :

Les studios partagent à l'occasion du Warhammer Skulls Festival une nouvelle bande-annonce avec les avis très positifs de la presse spécialisée. PC Gamer parle ainsi d'un « space opera complexe et captivant », Rock Paper Shotgun évoque « le meilleur genre de chaos tactique », et le titre est « un jeu de stratégie Space Marine riche et rauque » pour Eurogamer.

Les développeurs se félicitent et veulent remercier les joueurs en offrant un objet in-game exclusif, la Ward Osseus, un don du Grand Maître Vardan Kai à équiper dans les quartiers des Chevaliers Gris. Des patchs post-lancement sont également en chemin, pour optimiser les performances et améliorer l'expérience de jeu grâce aux retours des joueurs. Si vous n'avez pas encore craqué, Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters est vendu 39,99 € sur Gamesplanet.

