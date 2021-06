Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters, un nouveau RPG tactique avec les Grey Knights annoncé

Frontier Foundry, une division de Frontier Developments lancée l'année dernière et ayant pour objectif de réaliser des partenariats avec des développeurs tiers, vient de dévoiler en cette fin de semaine Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters, un jeu de rôle tactique au tour par tour conçu par Complex Games.

Le titre prend évidemment place dans l'univers futuriste créé par Games Workshop et suivra le conflit opposant les Grey Knights aux forces du Chaos. Le scénario est écrit pas Aaron Dembski-Bowden et mettra donc en avant cet ordre armé de l'Humanité, dont l'existence reste secrète. Les développeurs promettent un titre « brutal et rapide », le teaser ci-dessus est impressionnant, mais ne nous en apprend pas beaucoup plus.

Heureusement, les studios nous donnent déjà rendez-vous en août prochain pour découvrir une vraie première bande-annonce. Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters est attendu en 2022 sur PC via Steam et l'Epic Games Store, Frontier Developments rappelle au passage qu'il planche sur un jeu de rôle en temps réel sous licence Warhammer Age of Sigmar. Vous pouvez retrouver des figurines Warhammer 40,000 sur Amazon.