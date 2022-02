Warhammer 40 000: Chaos Gate – Daemonhunters, une date de sortie et des précommandes annoncées

Le RPG tactique annoncé l’été dernier nous donne de ses nouvelles. Warhammer 40 000: Chaos Gate – Daemonhunters avance bien, et sauf accident de parcours de dernière minute, nous devrions pouvoir mettre la main sur le jeu dans quelques mois. Frontier vient en effet de dévoiler la date de sortie du titre, qui est donc attendu pour le 5 mai prochain sur PC via les plateformes Steam et Epic Games.

Une bonne nouvelle que l’éditeur nous a transmise par la voix de l’acteur Andy Serkis. Nous le connaissons pour son rôle dans les films du Seigneur des Anneaux, La Planète des Singes ou Batman, mais il sera ce coup-ci dans la peau de Verdan Kai, l’intraitable Grand Maître et Intendant de l’Armurerie. C’est lui qui nous guidera dans notre campagne aux côtés des Grey Knights pour éradiquer l’infection appelée Bloom qui s’est emparée de tout un secteur de l’Empire. Nous combattrons le mal autant à l’échelle stratégique depuis le vaisseau Baleful Edict qu'à la surface des planètes où nous mènerons des combats tactiques au tour par tour avec nos super soldats.

La bonne parole d’Andy Serkis ne s’arrête pas là puisqu’il vient également nous annoncer le lancement des précommandes qui viennent tout juste de démarrer. Deux options s’offrent à vous de ce côté : la version de base à 44,99€ ou la version Castellan Champion Edition qui ajoute un héros et la bande-son du jeu, tout ça pour 54,99€. Dans tous les cas, le bonus de précommande vous permettra d’obtenir deux artéfacts pour équiper votre escouade, le Domina Liber Daemonica et le Marteau Tueur de Démons Destructeur de Crys’yllix.