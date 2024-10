BON PLAN Alan Wake 2 : la Deluxe Edition est disponible, voici où l'acheter au meilleur prix (#NePayezPasVosJeuxPleinPot)

Alan Wake 2 nous a fait trembler il y a un an, mais Remedy n'avait lancé son survival-horror qu'en version dématérialisée. Heureusement, le jeu est de retour aujourd'hui dans une Deluxe Edition physique, qui regroupe les extensions Night Springs (Zone X) et The Lake House (La Maison du lac), des éléments cosmétiques et une copie numérique d'Alan Wake Remastered.

Si vous n'avez pas encore craqué pour cet excellent jeu d'horreur



Pour rappel, Alan Wake 2 a droit aujourd'hui même à une mise à jour Anniversaire rajoutant des fonctionnalités et options bien pratiques. Le titre sera également optimisé pour la PlayStation 5 Pro à sa sortie.

