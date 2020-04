Fortnite : la mise à jour 12.40 disponible, des skins X-Force et du contenu Battle Royale en fuite

La nouvelle est tombée hier : la Saison 3 du Chapitre 2 de Fortnite ne débutera que le 4 juin 2020. Alors il va falloir s'occuper avec la Saison 2, et Epic Games a visiblement beaucoup de choses de prévues.

Une mise à jour 12.40 vient d'être déployée sur toutes les plateformes, et apporte du neuf pour les accessoires des séries Temple dans la jungle et Restaurant routier dans le Mode Créatif. Pour Sauver le Monde, vous avez droit à un Lance-œufs de Pâques, des personnages inédits et la suite des quêtes Superproduction. Le changelog exhaustif est disponible en pages suivantes.

Comme toujours, pour le Battle Royale, rien n'est clair, les nouveautés devant arriver dans les jours qui viennent, mais les dataminers ont découvert plein de choses qui devraient arriver bientôt. Un évènement dédié au personnage de Midas devrait voir le jour, des costumes X-Force de Deadpool, Cable, Psylocke et Domino, sont en chantier, un Pistolet à Double Silencieux à trois niveaux de rareté apparaîtra sur la map, et un mode de jeu Arsenic avec des morts-vivants devrait pointer le bout de son nez.

DEADPOOL VERSION BLANCHE pic.twitter.com/pazXc1iWHu — Yanteh - French Fortnite Leaker (@Yanteh_) April 15, 2020

Tous les nouveaux skins ! pic.twitter.com/FnOBVKTBTe — Yanteh - French Fortnite Leaker (@Yanteh_) April 15, 2020

Nouveaux défis de la Semaine 9 & 10 & DeadPool & Midas en FRANCAIS ! pic.twitter.com/6WQt7PLoUQ — Yanteh - French Fortnite Leaker (@Yanteh_) April 15, 2020

Le requin a complètement changer, il s'est transformé en PRISON ! (disponible maintenant en game) pic.twitter.com/KgYECSvx6f — Yanteh - French Fortnite Leaker (@Yanteh_) April 15, 2020

Qui est de retour..... ??? BERNARRRD le batiment victime de Titled !! mais à Lazy Lake :(((( pic.twitter.com/T59sBLOh96 — Yanteh - French Fortnite Leaker (@Yanteh_) April 15, 2020

LEAK du mode de jeu "Arsenic" ! (Zombies) pic.twitter.com/3O7kZuteRc — Yanteh - French Fortnite Leaker (@Yanteh_) April 15, 2020

Voici les STATS du Pistolet Double à silencieux ! pic.twitter.com/2mMxEnYkdD — Yanteh - French Fortnite Leaker (@Yanteh_) April 15, 2020

LEAK de la cinématique de MIDAS !



(via @spedicey1) pic.twitter.com/eUFHxfzsj6 — Yanteh - French Fortnite Leaker (@Yanteh_) April 15, 2020

Pour le moment, l'île Requin s'est changée en prison, et un bâtiment de Tilted est apparu sur la map, laissant espérer un retour de la zone Tilted Towers. Vous l'aurez compris, le mode Battle Royale de Fortnite risque d'évoluer ces prochaines semaines.



