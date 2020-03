Fortnite : du contenu Deadpool leaké, le retour des Donjons et des ajouts solos avec la mise à jour 12.30

Fortnite a déjà fait fort ce mois-ci en intégrant les hélicoptères Choppa au Battle Royale avec son patch 12.20. La semaine passée, il avait encore apporté des modifications à l'expérience préférée de la communauté, et aussi proposé des correctifs et améliorations pour le Mode Créatif.

Au tour désormais de Sauver le Monde de se densifier dans le cadre de la mise à jour de contenu 12.30. Elle nous invite à retourner dans les donjons pour de nouveaux défis et introduit des héros pile à l'heure pour Pâques, ainsi que des armes inédites. Plusieurs éléments cosmétiques ont aussi été ajoutés à la boutique, et en Battle Royale, rien n'a encore été modifié, mais ce n'est qu'une question de temps.

Les dataminers ont découvert qu'un yacht aux couleurs de Deadpool va faire son apparition, avec des défis pour débloquer une skin Deadpool Unmasked. L'apparence classique du super-héros pour notre personnage est promise depuis le lancement du Chapitre 2 - Saison 2, mais n'est toujours pas disponible, tout porte donc à croire qu'un évènement ou au moins des challenges autour de lui seront proposés très prochainement.



Bonjour, Commandants !

Jetez un coup d'œil aux nouveautés à venir dans Sauver le monde. Voici le rapport de la base !

LES DONJONS SONT DE RETOUR !

Affrontez des monstres, esquivez des pièges et descendez dans les profondeurs des donjons afin de combattre le mal qui s'y terre. On dit qu'il existe des armes et des héros que l'on peut obtenir en chemin. Clés magiques, labyrinthes obscurs et pièces d'or sont au rendez-vous... Place à l'exploration !

Disponible le 5 avril à 2h du matin (heure centrale européenne).

CHEVALERESQUE

Employez la méthode médiévale grâce au nouvel arc Chevaleresque. Les dégâts critiques restaurent une partie de votre bouclier, alors visez juste !

Disponible dans la boutique hebdomadaire du 2 avril à 2h00 au 9 avril à 2h00 (heure centrale européenne)

PENNY LA LAPINE

Penny a attendu toute l'année pour sortir ce déguisement !

Avantage standard : Surcharge plasma

Réduit le coût en énergie de Pulsation plasma de 38 %.

Avantage de Commandant : Surcharge plasma +

Réduit le coût en énergie de Pulsation plasma de 75 %.

Disponible dans la boutique d'événement du 4 avril à 2h00 (heure centrale européenne) au 19 juin.

LAMA PIRATE

Du nerf, matelots ! Éventrez ce lama et emparez-vous de ses héros et armes pirates. Ce lama vous coûtera 500 tickets d'aventure.

Disponible le 5 avril à 2h00 (heure centrale européenne).

MISE À JOUR DES LAMAS NORMAUX !

Clip a amélioré la capacité des lamas normaux ! À partir de maintenant, les héros de la base auront la possibilité d'obtenir les arcs suivants dans les lamas :