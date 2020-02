Fortnite : agents secrets, nouveaux décors, Deadpool, Battle Pass, les nouveautés du Chapitre 2 - Saison 2 en vidéos !

Quatre mois que les joueurs de Fortnite attendaient ça : le Chapitre 2 - Saison 2 est officiellement lancé ce matin sur PC, PS4, Xbox One, Switch, iOS et Android ! Et comme ne le laissaient pas penser les différents teasers, cette partie sera sous le signe de l'espionnage et des agents secrets, et est surnommée Top Secret, comme nous l'apprend la bande-annonce dédiée.

Mais qu'apporte le Chapitre 2 - Saison 2 ? En Mode Créatif, vous pourrez retrouver de nouvelles îles et des objets inédits pour créer votre propre repaire de méchant de film de James Bond, tandis qu'en Sauver le Monde, vous allez pouvoir utiliser l'Arc Chant d'Amour, débloquer des personnages supplémentaires, participer à une série de quêtes inédites et aux Jeux Martiaux pour gagner des tas de tickets d'évènement, d'or, de bannières et de matériaux d'évolution et d'avantages. Le changelog de la mise à jour 12.00 pour ces deux pans de l'expérience est disponible en pages suivantes, au contraire de celui du mode Battle Royale, dont les nouveautés n'ont pas été explicitées à cette heure. À en croire la vidéo, de nouveaux lieux, des explosifs supplémentaires et des hélicoptères pourraient être de la partie.

Le Passe de Combat à 950 V-Bucks donnera lui accès à cent nouvelles récompenses, comme des tenues avec des styles supplémentaires, des emotes, des revêtements, un total de 1 500 V-Bucks et davantage encore. D'étonnants héros comme Miaousclé, Midas ou Maya et des variantes d'apparences Ombre ou Lumière pourront même être obtenus, au même titre qu'une skin Deadpool, probablement dans le cadre d'une future collaboration.

Nous vous tiendrons bien évidemment au courant que les notes de mise à jour du mode Battle Royale de Fortnite seront disponibles.