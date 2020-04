Fortnite : les skins Câlinpool et Corbeaupool disponibles dans la boutique, mais il faut mettre le prix

Epic Games a fait un geste sympathique en offrant la très attendue skin de Deadpool à tous les joueurs de Fortnite, à condition de remplir un défi très simple. Le studio va sans surprise commencer à capitaliser sur la marque avec d'autres tenues, payantes cette fois.

Il est possible depuis quelques heures d'acheter deux nouvelles skins dans la boutique numérique du jeu en ligne. Issues de la Série Marvel, elles répondent aux doux noms de Câlinpool et Corbeaupool, et mêlent le costume emblématique de Wade Wilson à une tête de peluche ou une allure de corbeau menaçant.



Cuddlepool et Ravenpool, selon les noms anglophones des mashups, sont des créations originales à récupérer pour 1 500 V-Bucks l'unité, ou 2 000 les deux grâce à un bundle disponible jusqu'à nouvel ordre. De quoi vous donner envie de craquer pour crâner lors des parties en Battle Royale ?

