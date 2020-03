Fortnite et Call of Duty: Warzone, en Italie, la jeunesse fait exploser le réseau national depuis le confinement lié au coronavirus

Principal foyer du Covid-19 en Europe, l’Italie a pris des mesures complètement drastiques dans le but de protéger son peuple du virus. Les consignes données par le Premier Ministre Giuseppe Conte furent de fermer les magasins considérés comme non essentiels, les écoles et les restaurants. Conséquence sur la jeunesse ? N'ayant nulle part ailleurs où se tourner, il semble que la plupart des adolescents italiens se soient réfugiés vers les jeux vidéo pour combler leur ennui, et qu’ils aient pris possession d’une grande partie du réseau national.

Une étude menée par Telecom SpA (réseau majeur en Italie) nous démontre que la quantité de données transitant par le réseau national a augmenté de plus de deux tiers au cours des deux dernières semaines. Alors qu’il nous serait possible de croire que cette augmentation provient majoritairement des salariés travaillant en télétravail depuis le confinement, il nous est montré qu’en réalité ce sont les titres comme Fortnite ou encore Call of Duty: Warzone qui sont à l’origine de cette saturation ; ce qui a provoqué un dysfonctionnement du réseau italien et a valu aux opérateurs de nombreuses plaintes de clients.

Au vu de cette crise mondiale et des mesures de sécurité adoptée, d’autres pays risquent de rencontrer ce type de problème. À l’heure actuelle, nous savons que Telia Carrier, l’un des fournisseurs de réseaux de la fibre en Suède, a vu son trafic augmenter de 2,7% en février, avec une demande plus importante attendue en mars. Quant aux États-Unis, aucune tension sur les réseaux sans fil ou à fibre optique n’est à déplorer pour le moment. Cependant, AT&T a pris des mesures et renonce à ses limites de données pendant la pandémie de coronavirus.

En France depuis la déclaration du président et celle du Premier Ministre annonçant un passage au stade 3 de l’épidémie, il est fort probable que dans les jours à venir nous connaissions aussi une surcharge ce genre. Espérerons seulement nos fournisseurs prendront leurs dispositions afin d’éviter cela.