Fortnite Chapitre 2 : la Saison 3 Faites des vagues lancée en vidéos, Aquaman s'invite à la fête

La communauté Fortnite n'attend que ça depuis des semaines maintenant, et après moult reports, ça y est, le Chapitre 2 - Saison 3 est enfin disponible sur les serveurs, se nommant Faites des vagues. Alors que l'évènement Le Dispositif avait placé la carte sous le niveau de l'eau, tout indiquait qu'elle allait donc se retrouver submergée. Des visuels teasaient d'ailleurs ce contenu avec notamment le trident d'un certain super-héros... Plus de doute désormais, oui, Aquaman va lui aussi venir passer du bon temps dans le jeu d'Epic Games comme en témoigne la bande-annonce de lancement :

Après une telle vidéo délirante parodiant dès le début Les Dents de la mer, qui montre clairement les transformations apportées à la carte, faisant la part belle aux activités aquatiques, il est de bon ton de se demander ce qu'apporte concrètement cette Saison 3. La présentation du nouveau Passe de combat met ainsi l'accent sur les naufragés que nous pourrons recruter dans notre Flotille, entre un drôle de chat perché sur une moto à une roue se nommant Kit, l'inventrice de génie Julie ou encore Aquaman avec son apparence des derniers films (incarné par Jason Momoa), qu'il n'est pas nécessaire de présenter. Du côté des objets, un parapluie entièrement personnalisable et à crafter permettra de voler, et la canne à pêche peut être accrochée à un requin pour faire du ski nautique. Sinon, des Maraudeurs sont désormais présents sur l'île, ne nous voulant pas que du bien. Du reste, c'est encore le mystère, Epic n'ayant pas énormément communiqué sur les changements depuis son site officiel.

Plusieurs visuels inédits ont par ailleurs été partagés :

S'il est encore nécessaire de le rappeler, Fortnite est disponible sur PS4, Xbox One, Switch, PC, iOS et Android, et des versions à destination des PS5 et Xbox Series X sont d'ores et déjà prévues dès le lancement.

Mise à jour : ajout des changelogs évoquant les minces nouveautés dans les modes Créatif et Sauver le monde en pages suivantes.