Fortnite : Magnéto est disponible, voici comment le débloquer, un X-Men populaire également de sortie

Lors du lancement de la Saison 3 Débridé du Chapitre 5 de Fortnite, nous avions appris qu'une skin Magnéto du désert ferait office d'apparence à débloquer via des quêtes en juillet, une version du mutant de Marvel adoptant un style adapté à l'environnement apporté par le Gang des friches. Depuis ce mardi, il est enfin possible de la débloquer ainsi que son style alternatif bien plus « comics accurate ». Comme pour Korra la saison passée, le personnage vient accompagné de ses pouvoirs, se matérialisant sous la forme de gantelets à récupérer en pleine partie. Par ailleurs, la toute première quête nous fait visiter le Laboratoire de l'Arme X, un bunker dont l'entrée était jusqu'alors bloquée. Ce n'est pas innocent, puisqu'il est donc possible d'acheter la skin de cette version de Wolverine dans un pack coûtant 2 000 V-Bucks en boutique, incluant son accessoire de dos Matériel de l'expérience X, sa pioche Griffes de l'Arme X, un revêtement Traqueur X et bien entendu la tenue avec sa déclinaison en LEGO. Si vous êtes intéressés, elle ne sera disponible que jusqu'au 9 juillet à 1h59.

Vous trouverez ci-dessous tous les détails des quêtes permettant de débloquer Magnéto du désert. Avec la prochaine saison qui devrait mettre en avant encore plus de personnages Marvel et le film Deadpool & Wolverine bientôt en salles, les fans de comics devraient être ravis.

Attiré par le désert de Battle Royale, le maître du magnétisme des X-Men est prêt à apporter la désolation sur ses adversaires, où qu'il se trouve dans Fortnite. Complétez les quêtes de Magnéto du Passe de combat Débridé pour déverrouiller la tenue Magnéto du désert et ses accessoires assortis. Vous pouvez accomplir ces quêtes dans Fortnite Battle Royale, où vous pouvez également trouver les Gantelets de Magnéto. Aurez-vous les ressources pour manier le pouvoir de niveau oméga ? L'écran de chargement Toc, toc, CLANG ! Illustration par Jeff Dekal. PRÉPAREZ-VOUS À UNE BATAILLE D'ESPRITS AVEC VOS ENNEMIS DANS BATTLE ROYALE Même les objets statiques se plient à la volonté des Gantelets de Magnéto ! En Battle Royale, ramassez-les au sol ou dans des coffres, puis invoquez des éclats de métal qui vous serviront de munitions. Lancez ces éclats sur vos ennemis pour infliger des dégâts dévastateurs ! Vous pouvez aussi vous protéger en formant un bouclier grâce aux éclats. Les Gantelets de Magnéto ne sont pas disponibles dans les tournois pour de l'argent. MAÎTRISEZ LE MÉTAL, MAÎTRISEZ LES QUÊTES Vous pensez être à la hauteur du maître de l'astéroïde M ? Les quêtes de Magnéto vous demanderont la plus grande maîtrise de ses gantelets dans Fortnite Battle Royale : PAGE 1 DES QUÊTES DE MAGNÉTO Complétez trois quêtes de la page 1 pour déverrouiller la tenue Magnéto du désert (qui comprend une option de casier pour retirer le casque de Magnéto et l'échanger contre un masque) et les quêtes de la page 2 ! Les quêtes de la page 1 peuvent être accomplies dans l'ordre de votre choix. Visiter le laboratoire de l'Arme X - « Mettez fin à ces festivités et venez m'aider. Tout de suite ! » Déverrouille l'écran de chargement Toc, toc, CLANG !.

- « Mettez fin à ces festivités et venez m'aider. Tout de suite ! » Déverrouille l'écran de chargement Toc, toc, CLANG !. Ramasser les Gantelets de Magnéto - « Ceux qui ne parviennent pas à prendre le pouvoir rapidement... seront perdus. » Déverrouille l'aérosol Poigne de Magnéto.

- « Ceux qui ne parviennent pas à prendre le pouvoir rapidement... seront perdus. » Déverrouille l'aérosol Poigne de Magnéto. Parcourir 300 mètres dans les airs en ayant équipé les Gantelets de Magnéto - « Mon pouvoir pourrait tous vous détruire... mais je m'abstiens. » Déverrouille la pioche Métaux magnétiques.

- « Mon pouvoir pourrait tous vous détruire... mais je m'abstiens. » Déverrouille la pioche Métaux magnétiques. Toucher 10 véhicules avec les Gantelets de Magnéto - « Je suis le pouvoir ! » Déverrouille l'icône de bannière Magnéto du désert. L'écran de chargement Toc, toc, CLANG !, l'aérosol Poigne de Magnéto, la pioche Métaux magnétiques et l'icône de bannière Magnéto du désert. PAGE 2 DES QUÊTES DE MAGNÉTO Après avoir complété trois quêtes de la page 2, vous déverrouillez le style Magnéto de la tenue Magnéto du désert. Vous pouvez compléter les quêtes de la page 2 dans n'importe quel ordre ! Éliminer 5 adversaires avec les Gantelets de Magnéto - « Laissez-moi vous montrer la vraie douleur ! » Déverrouille l'émoticône GG écrasé.

- « Laissez-moi vous montrer la vraie douleur ! » Déverrouille l'émoticône GG écrasé. Bloquer 200 coups grâce aux Gantelets de Magnéto - « Je veux voir la pire version de vous-même. » Déverrouille le planeur Marches magnétiques.

- « Je veux voir la pire version de vous-même. » Déverrouille le planeur Marches magnétiques. Infliger 2 000 pts de dégâts à des adversaires depuis au moins un étage au-dessus d'eux - « Il n'y a nulle part où se cacher. » Déverrouille l'emote Désassemblage.

- « Il n'y a nulle part où se cacher. » Déverrouille l'emote Désassemblage. Configurer 3 balises de la faille - « L'heure n'est plus aux subtilités. » Déverrouille le revêtement Maître du magnétisme. L'émoticône GG écrasé, la planeur Marches magnétiques, l'emote Désassemblage et le revêtement Maître du magnétisme. Si vous possédez le Passe de combat Débridé, les quêtes de Magnéto sont déjà disponibles dans l'onglet « Quêtes » ! Ces quêtes seront disponibles tant que le Passe de combat Débridé l'est aussi, c'est à dire jusqu'au 16 août 2024 à 8h00 (CEST). L'achat de ce Passe de combat est nécessaire pour compléter les quêtes de Magnéto.

Si besoin, des V-Bucks sont en vente sur Amazon et à la Fnac.

Lire aussi : Fortnite Recharge : un nouveau mode Battle Royale sur une carte nostalgique ajouté avec la mise à jour 30.20