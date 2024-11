Fortnite : Epic Games veut personnaliser nos skins de la tête aux pieds, de quoi rapporter gros !

Le Chapitre 2 : Remix de Fortnite a été lancé ce week-end, proposant à tous les joueurs de s'amuser pendant un mois sur la carte de la Saison 2 : Top Secret de l'époque, mais revisitée sous le prisme d'une collaboration avec divers rappeurs. Epic Games va profiter de cette courte saison pour introduire un nouvel élément de personnalisation dans sa boutique déjà bien chargée depuis le début du Chapitre 5, les chaussures ! Oui, cela peut sembler étonnant puisque nous voyons peu nos pieds à l'écran en jouant, mais il faut croire que l'appât du gain était trop tentant. Pour aller de pair avec, le casier a encore été modifié, donnant l'accès à encore plus d'emplacements pour sauvegarder nos préréglages. Bon, la différence entre eux et les « arsenaux » (des loadouts) ne nous semble pas bien claire, mais passons... Notez que l'onglet Découverte a lui encore subi une refonte.

Il faudra toutefois patienter jusqu'au 12 novembre avant que les chaussures ne soient introduites, la première paire étant des Air Jordan 1 High OG Black Reimagined qui s'obtiendront via les quêtes hebdomadaires, celle en forme de requin étant prévue pour la boutique.

NOUVEAUTÉ : LES CHAUSSURES

L'île n'est pas la seule à être remixée et repensée. Affirmez d'autant plus votre style avec les chaussures, un nouveau type d'objet cosmétique inclus dans le Passe Remix et qui débarque dans la boutique le 12 novembre.

Les chaussures proposées pour le lancement mettent à l'honneur les marques Nike et Jordan, ainsi que des modèles originaux de Fortnite. D'autres marques de renom seront ajoutées à l'avenir ! Au départ, les chaussures seront compatibles avec plus de 500 tenues parmi les plus populaires de Fortnite, mais d'ici au printemps de l'année prochaine, nous comptons atteindre plus de 95 % de tenues compatibles. Certaines ont des particularités qui rendent l'usage des chaussures difficile, mais nous travaillons d'arrache-pied pour faire en sorte que le plus grand nombre de tenues puissent en enfiler.

Procurez-vous votre première paire de Jordan à leur arrivée dans le Passe Remix le 12 novembre, lors de la mise à jour 32.10. Mais ce n'est qu'un début ! Nous publierons plus d'informations sur les chaussures avant leur ajout dans la boutique.