24H sur GAMERGEN.COM : pas de Fortnite sur Steam Deck, les éditions d’Evil Dead, et un nouveau Nintendo Direct

Le 24h sur GAMERGEN.COM est une rubrique journalière permettant de revenir sur l'essentiel de l'actualité de ces dernières 24 heures. Que s'est-il passé en ce mardi 8 février 2022 ?

Nouvelle étonnante, alors qu’il sera possible d’installer l’Epic Games Store, les joueurs ne pourront pas jouer à Fortnite sur le Steam Deck. En outre, les diverses éditions d’Evil Dead: The Game ont été dévoilées, et Nintendo a annoncé un nouveau direct.

Dans le reste de l’actualité, 160 millions de GTA V ont été vendus, des chiffres concernant Dying Light 2 Stay Human ont été communiqués, Jade Raymond, de chez Haven Studios, est en train de développer un jeu en ligne, une bande-annonce inédite de Buzz l’Éclair a été partagée, 5 millions de Resident Evil 3 ont été distribués, Sifu a eu droit à un trailer de lancement, et l’ultime DLC de Far Cry 6 a été exhibé en vidéo.

