Dying Light 2 Stay Human : de gros chiffres officiels dévoilés

Dying Light 2 Stay Human fait décidément beaucoup parler de lui en ce moment, il faut dire que le titre de Techland s'est fait désirer, et le lancement a été réussi. SteamDB nous apprenait récemment que le jeu avait cartonné sur la plateforme de Valve, mais les développeurs dévoilent aujourd'hui de gros chiffres officiels.

Techland revient d'abord sur les notes, en repartageant une vidéo avec les bons mots de la presse spécialisée, mais en français cette fois, et précise que le jeu a des notes supérieures à 77/100 sur Metacritic et une moyenne de 77% sur Opencritic. Les joueurs ont été au rendez-vous, Dying Light 2 Stay Human a reçu plus de 25 000 avis sur Steam lors de son premier week-end, dont 81 % positifs, avec un pic de fréquentation en simultané de 272 586 joueurs. Le titre s'est déjà hissé à la 23e place des jeux les plus joués de tous les temps sur Steam.

Sur Twitch et YouTube, les spectateurs étaient eux aussi présents, avec un pic de 512 000 personnes regardant des streameurs, pour un total de 18 333 000 heures vues en cumulé. Techland prend soin de sa communauté et a lancé un concours pour remporter un PC avec une RTX 3090 FE et un i9-12900K monté par Nate Gentile, il faut pour cela partager des extraits spectaculaires du jeu avec les hashtags #DyingLight2 et #DL2Contest.

Enfin, le studio a annoncé récemment qu'il avait déjà lancé une première mise à jour pour corriger des bugs sur ordinateurs et consoles, le patch day one n'a visiblement pas suffi, et il continuera de publier des correctifs régulièrement. Vous pouvez acheter Dying Light 2 Stay Human à 48,99 € à la Fnac.

