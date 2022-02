Dying Light 2 Stay Human : le jeu déjà dans la nature, les développeurs demandent d'attendre le patch day one

Il est toujours aussi difficile de faire respecter les dates de sortie d'un jeu vidéo, les revendeurs reçoivent les copies en avance et les distribuent parfois en amont du lancement officiel. Problème, de nos jours, un jeu AAA en version physique doit presque obligatoirement avoir son patch day one pour fonctionner correctement.

C'est ce que rappelle Techland, développeur de Dying Light 2 Stay Human. Le studio indique que des copies du jeu son dans la nature, et même s'il comprend l'impatience des fans, il leur demande d'attendre la sortie officielle, dans deux petits jours. Car oui, l'expérience sera meilleure avec la mise à jour qui sera publiée au lancement, comme l'explique Techland :

(...) Nous vous demandons de bien vouloir attendre jusqu'au 4 février, car à ce moment-là, vous aurez également accès à toutes les améliorations et correctifs que nous avons mis en œuvre au cours des dernières semaines et que nous introduirons avec le patch day one. C'est ainsi que vous découvrirez Dying Light 2 comme il se doit.

S'il est tentant de lancer le jeu en avance, le patch day one évitera de se retrouver face à des bugs non désirés, et les développeurs n'ont pas vraiment envie de se retrouver à gérer des clips de Dying Light 2 Stay Human buggué sans la mise à jour sur les réseaux sociaux, devant expliquer qu'avec la mise à jour, ces problèmes sont résolus... Oui, comme Cyberpunk 2077, autre jeu polonais.

Allez, encore deux petits jours à attendre, la date de sortie de Dying Light 2 Stay Human est fixée au 4 février 2022 sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander via notre guide d'achat : BON PLAN sur Dying Light 2 Stay Human : où le trouver pas cher (#NePayezPasVosJeuxPleinPot)

Lire aussi : PREVIEW Dying Light 2 Stay Human : le choix de rester humain est entre nos mains