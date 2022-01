Dying Light 2 Stay Human : 4 minutes de gameplay partagées pour découvrir le rendu sur PS4 et Xbox One

Désormais à moins d'une semaine de son lancement, sauf sur Switch où il a été reporté, Dying Light 2 Stay Human est dans les starting-blocks. Nous avions pu découvrir il y a quelques jours les modes d'affichage sur PS5 et Xbox Series X, et le dernier Dying 2 Know comprenait une rapide comparaison sur l'ensemble des consoles avec la promesse d'en montrer plus avant la sortie. Eh bien, c'est chose faite, Techland a mis en ligne une vidéo de gameplay dédiée aux PS4, PS4 Pro, Xbox One et Xbox One X.

Le studio nous montre dans un premier temps que le parkour et les affrontements seront tout aussi dynamiques sur ces consoles d'ancienne génération que sur leurs remplaçantes, avec également quelques plans plus contemplatifs. Et pour ne pas tromper les joueurs, c'est ensuite du gameplay ininterrompu qui est diffusé. La fluidité sera donc bien au rendez-vous si nous en croyons ces quelques scènes, tant mieux.

Pour rappel, la date de sortie de Dying Light 2 Stay Human est fixée au 4 février sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Une partie de son contenu post-lancement a d'ailleurs été précisé en début de semaine. N'hésitez pas à jeter un œil à notre guide d'achat si vous comptez l'acheter.

