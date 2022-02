Dying Light 2 Stay Human explose les chiffres de joueurs en simultané du premier jeu sur Steam

La semaine dernière sortait Dying Light 2 Stay Human, nouveau jeu d'action et d'aventure en monde ouvert développé par Techland. Les fans auront attendu sept longues années avant de découvrir cette suite, et ils ont été au rendez-vous, le titre affiche déjà de gros chiffres sur Steam.

Selon les données de SteamDB, Dying Light 2 Stay Human a atteint les 274 983 joueurs en simultané hier, dimanche 6 février. Un énorme chiffre qui plaçait le titre à la quatrième place des titres les plus joués sur Steam, derrière les indéboulonnables CS:GO, Dota 2 et PUBG, devançant donc Apex Legends. Dying Light 2 Stay Human explose au passage le record de fréquentation du premier volet, qui avait quand même atteint les 45 876 la semaine dernière. Les joueurs ont sans doute voulu se replonger dans l'ambiance avant la sortie de sa suite, et même hier, ils étaient 36 523 à s'amuser sur Dying Light premier du nom.

Les développeurs ont de quoi se frotter les mains, d'autant que Dying Light 2 Stay Human est également disponible sur l'Epic Games Store.

