Dying Light 2 Stay Human : une bande-annonce de lancement et les avis de la presse en vidéo

Source: Techland et PlayStation

Source: Techland et PlayStation

Sept ans après le premier volet, Techland lance aujourd'hui Dying Light 2 Stay Human, nouveau d'action en monde ouvert avec des morts-vivants. Le titre post-apocalyptique est disponible sur ordinateurs et consoles de salon, Sony ne manque pas de partager une bande-annonce de lancement :

De son côté, Techland dévoile déjà une vidéo dédiée aux bons mots de la presse spécialisée, qui a globalement apprécié Dying Light 2 Stay Human. « Le plus intelligent des jeux de zombie », « divertissant du début à la fin », « un énorme monde ouvert passionnant », « une suite monstrueuse », les avis sont élogieux, les notes aussi : 4/5, 4,5/5, 8,4/10, 8,6/10, 9/10, 9,5/10, de quoi ravir les développeurs.

Dying Light 2 Stay Human est disponible sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One, vous pouvez l'acheter via notre guide d'achat ci-dessous.

Lire aussi : BON PLAN sur Dying Light 2 Stay Human : où le trouver pas cher (#NePayezPasVosJeuxPleinPot)