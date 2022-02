Fortnite sur le Steam Deck, c'est non, Tim Sweeney s'explique

Peu après l'annonce du Steam Deck, hybride entre un PC et une console portable, le PDG d'Epic Games Tim Sweeney avait félicité Valve pour la création de sa machine, basée sur une architecture ouverte sous Linux, permettant aux utilisateurs de profiter de Steam, mais également d'autres programmes, à la manière d'un vrai ordinateur.

Alors, Fortnite sera-t-il jouable sur le Steam Deck ? Après tout, il sera possible d'installer l'Epic Games Store sur la machine de Valve, alors la question se pose, mais Tim Sweeney a la réponse, et elle va décevoir du monde. Non, Fortnite ne sera pas compatible sur le Steam Deck, la faute à l'Easy Anti-Cheat. Le logiciel anti-triche d'Epic Games sera mis à jour pour le Steam Deck, mais le studio ne veut pas rendre Fortnite compatible, de peur de devoir gérer trop de noyaux différents, et à cause du très grand nombre de joueurs de son Battle Royale free-to-play, assurer un service contre la triche efficace serait impossible.

Par ailleurs, Tim Sweeney a affirmé qu'il serait ravi de proposer Fortnite directement sur Steam, mais beaucoup moins de laisser 20 à 30 % de ses revenus à Valve. Et comme la firme de Gabe Newell ne semble pas vouloir changer de politique, cela n'est pas près d'arriver. Pour rappel, les premiers exemplaires du Steam Deck arriveront à la fin du mois, et un utilisateur a déjà comparé le PC/console portable à d'autres machines (spoiler : c'est énorme). Pour jouer en portable à Fortnite il faudra se contenter des versions mobiles ou Switch, un pack Légendes Fraîches est vendu 29,99 € sur Amazon.