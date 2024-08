BON PLAN : un beat'em all adapté d'un manga culte en promotion

Kentaro Miura nous a quittés en 2021, mais il nous aura laissé l'un des mangas les plus mémorables : Berserk. Une quête de vengeance dans un univers sombre, violent et terrifiant qui suit Guts au travers de plusieurs arcs scénaristiques. Il y avait évidemment matière à décliner ça en jeu vidéo.

En 2017, Koei Tecmo et Omega Force, derrière les jeux Warriors, ont sorti Berserk and the Band of the Hawk, un beat'em all façon musô nous permettant d'incarner Guts et les membres de la Troupe du Faucon dans différents niveaux pour affronter un maximum d'ennemis. Un jeu d'action fidèle au manga qui se fait rare en édition physique, mais voilà qu'Amazon propose Berserk and the Band of the Hawk à 27,48 € dans sa version PlayStation 4 ! Une offre à ne pas louper.

Découvrez la rencontre entre Warriors et Berserk ! Dans ce jeu, la possibilité de terrasser des centaines d'ennemis, essentielle dans la série des Warriors, est combinée à l'ambiance sombre et violente du monde de Berserk, ce qui rend possibles certaines actions jusque-là impossibles, comme se servir d'une épée gigantesque pour couper en deux vos ennemis, ou encore fracasser et projeter vos adversaires en l'air avec les actions Slash et Smash. Histoire : Outre la célèbre histoire The Golden Age Arc, vous pourrez suivre Guts lors de sa quête de vengeance dans The Hawk of the Millennium Arc. Personnages : En plus du héros principal, Guts, plusieurs autres personnages sont jouables.

Vous profiterez également des voix des acteurs japonais qui ont doublé la trilogie de films et la nouvelle série animée.

