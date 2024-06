BON PLAN : un séduisant beat'em all exclusif à la Switch à prix réduit

La sorcière Bayonetta a fait un retour fracassant en 2022 dans un jeu d'action exclusif à la Nintendo Switch. Un titre immanquable pour tous les amateurs de beat'em all avec un gameplay varié, une direction artistique folle et une bande originale entêtante et une histoire passionnante.

Si vous aviez manqué le jeu à sa sortie, c'est le moment de se rattraper, Bayonetta 3 est disponible à 20 € chez Boulanger pendant les soldes d'été. Le titre est également proposé à 24,90 € sur Amazon, 25 € sur Cdiscount et 29,99 € à la Fnac.

Attendue depuis le dernier opus sur Wii U en 2014, Bayonetta revient dans une nouvelle aventure pleine d’action et de combats dantesques. L’implacable sorcière de l’Umbra va devoir œuvrer avec des visages connus, de nombreuses versions alternatives d’elle-même et ainsi qu’avec la mystérieuse Viola pour empêcher les homonculus, des armes biologiques créées par les humains, de semer la destruction. Utilisez l’arsenal de Bayonetta et faites appel à une nouvelle technique, la mascarade démoniaque, pour plomber, trancher et écraser vos ennemis dans un festival de combos spectaculaires et de puissance diabolique afin de lutter contre une nouvelle force maléfique déterminée à plonger l’humanité dans le chaos.

Lire aussi : TEST Bayonetta 3 : la sorcière de l’Umbra est de retour sur Switch, et elle fait mal !