Marvel Studios : un premier trailer old school pour Werewolf by Night, le casting des Thunderbolts et de Captain America: New World Order précisé

Si la première journée de la D23 Expo a été marquée par les productions live-action et d'animation de Disney et Pixar, l'évènement tant attendu par les fans du MCU était le Studio Showcase ouvrant les festivités de ce samedi. Marvel Studios y était évidemment présent pour nous parler des projets à venir, alors même que la San Diego Comic-Con nous avait déjà régalés en révélant l'intégralité des productions de la Phase 5 et en annonçant deux nouveaux films Avengers qui viendront clore la Phase 6 et la Saga du Multivers. Alors, du lourd en vue ?

Here’s a treat from today’s #D23Expo Marvel Studios panel that we couldn’t upload earlier: a live performance of ‘Save The City’ from Rogers: The Musical. We could listen to this all day. pic.twitter.com/69p2QLxMe3 — Empire Magazine (@empiremagazine) September 11, 2022

Le panel a débuté avec une prestation scénique de... Rogers: The Musical ! Oui, la comédie musicale présente dans la série Hawkeye. Dans le genre inattendu, ça se pose là. Se sont ensuite enchaînées les prises de parole plus ou moins longues et intéressantes autour de Black Panther: Wakanda Forever, Ironheart, Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, Werewolf By Night, Secret Invasion, Armor Wars, Loki saison 2, Fantastic Four, Echo, Daredevil: Born Again, Captain America: New World Order, Thunderbolts et The Marvels.

Oui, bien que la rumeur circulait depuis un moment, nous allons avoir droit le 7 octobre prochain à un programme spécial Halloween Werewolf by Night réalisé par Michael Giacchino et intégré au MCU, qui a eu droit à une première bande-annonce pour le moins déconcertante. Outre l'image en noir et blanc, c'est toute une esthétique vintage qui transpire de la vidéo, bien aidé par les vieux cris d'horreur classiques et diverses idées de mise en scène qui ont fait leur temps. Dans le rôle principal, nous retrouvons Gael García Bernal en tant que Jack Russell, qui sera le loup-garou, tandis que Laura Donnelly incarne de son côté la chasseuse de monstres Elsa Bloodstone. Vous noterez également que les décors à la toute fin ressemblent à ceux du TVA et que les soldats semblent être des Minuteurs avec leurs bâtons servant à brouiller. Pour le coup, il y a de quoi être vraiment intrigué !

Vous pouvez retrouver les nouveaux détails concernant chaque projet ci-dessous, classés par catégorie et dans l'ordre de leur diffusion à venir. Concernant Secret Invasion, n'hésitez pas à jeter un œil à notre article dédié.

Séries live-action Ironheart (automne 2023) - Anthony Ramos interprétera Parker Robbins, aussi connu sous le nom de The Hood, qui a des liens avec la magie noire, bien que ne possédant aucun pouvoir à la base dans les comics. La nature précise de son rôle n'a pas été précisée. Toutefois, un premier aperçu a été montré au public sur place et il paraissait méchant. La magie se confrontera à la technologie de Riri Williams dans la série selon Kevin Feige. Sinon, le personnage campé par Alden Ehrenreich a été vu faire un check à Riri, tandis que celui de Jim Rash a été montré, qui sera à priori Dean Bryant, le conseiller de Riri au MIT.

- Anthony Ramos interprétera Parker Robbins, aussi connu sous le nom de The Hood, qui a des liens avec la magie noire, bien que ne possédant aucun pouvoir à la base dans les comics. La nature précise de son rôle n'a pas été précisée. Toutefois, un premier aperçu a été montré au public sur place et il paraissait méchant. La magie se confrontera à la technologie de Riri Williams dans la série selon Kevin Feige. Sinon, le personnage campé par Alden Ehrenreich a été vu faire un check à Riri, tandis que celui de Jim Rash a été montré, qui sera à priori Dean Bryant, le conseiller de Riri au MIT. Echo (été 2023) - Un premier aperçu a été montré, se terminant avec un aperçu du Caïd. La série devrait davantage dépeindre l'héritage amérindien du personnage joué par Alaqua Cox (Maya Lopez), qui a été vue en train de mettre une raclée à des ennemis. Cette dernière et Vincent D'Onofrio (Wilson Fisk) étaient présents sur scène, promettant des scènes incroyables où ils sont ensemble.

- Un premier aperçu a été montré, se terminant avec un aperçu du Caïd. La série devrait davantage dépeindre l'héritage amérindien du personnage joué par Alaqua Cox (Maya Lopez), qui a été vue en train de mettre une raclée à des ennemis. Cette dernière et Vincent D'Onofrio (Wilson Fisk) étaient présents sur scène, promettant des scènes incroyables où ils sont ensemble. Loki saison 2 (été 2023) - Tom Hiddleston (Loki), Sophia Di Martino (Sylvie), Owen Wilson (Agent Mobius) et Ke Huy Quan sont montés sur scène, ce dernier rejoignant le casting. Un premier aperçu a été montré avec Loki de retour au TVA et renvoyé à travers le temps, déclarant que la guerre approche.

- Tom Hiddleston (Loki), Sophia Di Martino (Sylvie), Owen Wilson (Agent Mobius) et Ke Huy Quan sont montés sur scène, ce dernier rejoignant le casting. Un premier aperçu a été montré avec Loki de retour au TVA et renvoyé à travers le temps, déclarant que la guerre approche. Daredevil: Born Again (printemps 2024) - La série s'offre déjà un nouveau logo avec les deux « D » symbolisant l'alter ego de Matt Murdock entourés d'un cercle. Vincent D'Onofrio a été rejoint sur scène par Charlie Cox (Matt Murdock), mais rien d'inédit n'en a été tiré, puisque c'est un clip de Daredevil issu de She-Hulk qui a été diffusé, le tournage de la série n'ayant d'ailleurs pas encore commencé.

- La série s'offre déjà un nouveau logo avec les deux « D » symbolisant l'alter ego de Matt Murdock entourés d'un cercle. Vincent D'Onofrio a été rejoint sur scène par Charlie Cox (Matt Murdock), mais rien d'inédit n'en a été tiré, puisque c'est un clip de Daredevil issu de She-Hulk qui a été diffusé, le tournage de la série n'ayant d'ailleurs pas encore commencé. Armor Wars (non daté) - L'histoire de Secret Invasion mènera directement à celle d'Armor Wars, qui est bien toujours prévue et débutera son tournage l'année prochaine avec Don Cheadle reprenant son rôle de James Rhodes (War Machine). Au passage, un nouveau logo a été révélé.

Longs-métrages Black Panther: Wakanda Forever (11 novembre) - Un aperçu inédit a été montré à la foule, dans lequel la reine Ramonda est présente à un meeting des Nations Unies pour parler des dangers du Vibranium, suivi d'une scène d'action avec les Dora Milaje, dont Aneka jouée par Michaela Coel. En plus du réalisateur Ryan Coogler, les interprètes de Shuri (Letitia Wright), M'Baku (Winston Duke), Namor (Tenoch Huerta) et la reine Ramonda (Angela Bassett) sont également montés sur scène, cette dernière ayant déclaré que Chadwick Boseman était « avec eux » tout au long du tournage et qu'ils se devaient d'atteindre son niveau d'excellence, tandis que l'acteur jouant Namor (et qui a appris à nager pour le rôle) a indiqué que ce film n'est pas qu'un divertissement et qu'il va bien au-delà. Ant-Man et la Guêpe : Quantumania (17 février 2023) - Outre le fait que Jonathan Majors (Kang) désigne Paul Rudd (Ant-Man) d'homme vivant le plus sexy et qu'à l'inverse l'interprète de Scott Lang parle de lui comme étant incroyable, le plus intéressant a été la diffusion sur place d'un nouvel aperçu du film. Celui-ci s'est ouvert sur un voyage en voiture avec Scott, Hope van Dyne (Evangeline Lily) et Cassie Lang (Kathryn Newton), et a par la suite teasé l'apparence de MODOK. Une scène a confirmé le retour de l'agent Jimmy Woo que nous retrouverons en train de discuter avec Scott autour d'un repas, lui qui est devenu un célèbre auteur, disant que sa fille est aussi problématique que lui et qu'il doit la récupérer en prison. Celle-ci travaille avec Hank Pym (Michael Douglas) pour aider les gens en développant un système de communications quantiques, mais ce sont ses expériences qui vont envoyer toute la bande (Scott, Hank et Cassie) dans le royaume quantique où se trouve le Roi Krylar (Bill Murray). L'aperçu se termine avec Kang demandant à Ant-Man s'il l'a déjà tué et le forçant à de nouveau jouer les voleurs en récupérant quelque chose qui lui a été volé. Kevin Feige a par ailleurs déclaré que le film sera directement lié à Avengers: The Kang Dynasty, logique.

- Outre le fait que Jonathan Majors (Kang) désigne Paul Rudd (Ant-Man) d'homme vivant le plus sexy et qu'à l'inverse l'interprète de Scott Lang parle de lui comme étant incroyable, le plus intéressant a été la diffusion sur place d'un nouvel aperçu du film. Celui-ci s'est ouvert sur un voyage en voiture avec Scott, Hope van Dyne (Evangeline Lily) et Cassie Lang (Kathryn Newton), et a par la suite teasé l'apparence de MODOK. Une scène a confirmé le retour de l'agent Jimmy Woo que nous retrouverons en train de discuter avec Scott autour d'un repas, lui qui est devenu un célèbre auteur, disant que sa fille est aussi problématique que lui et qu'il doit la récupérer en prison. Celle-ci travaille avec Hank Pym (Michael Douglas) pour aider les gens en développant un système de communications quantiques, mais ce sont ses expériences qui vont envoyer toute la bande (Scott, Hank et Cassie) dans le royaume quantique où se trouve le Roi Krylar (Bill Murray). L'aperçu se termine avec Kang demandant à Ant-Man s'il l'a déjà tué et le forçant à de nouveau jouer les voleurs en récupérant quelque chose qui lui a été volé. Kevin Feige a par ailleurs déclaré que le film sera directement lié à Avengers: The Kang Dynasty, logique. The Marvels (28 juillet 2023) - Un premier aperçu a été montré sur place en présence des trois héroïnes et de la réalisatrice Nia DaCosta, dans lequel Carol Danvers (Brie Larson), Monica Rambeau (Teyonah Parris) et Kamala Khan (Iman Vellani) changent de place (de la même qu'à la fin de Miss Marvel) car leurs pouvoirs sont emmêlés. Zawe Ashton sera elle l'antagoniste du film.

- Un premier aperçu a été montré sur place en présence des trois héroïnes et de la réalisatrice Nia DaCosta, dans lequel Carol Danvers (Brie Larson), Monica Rambeau (Teyonah Parris) et Kamala Khan (Iman Vellani) changent de place (de la même qu'à la fin de Miss Marvel) car leurs pouvoirs sont emmêlés. Zawe Ashton sera elle l'antagoniste du film. Captain America: New World Order (3 mai 2024) - Là aussi, nouveau logo pour le film avec Sam Wilson (Anthony Mackie) réalisé par Julius Onah, mettant en avant les ailes de son armure que nous avions découvert à la fin de Falcon et le Soldat de l'Hiver. Nous avons appris que l'ennemi du film sera le Leader, aussi connu sous le nom de Samuel Sterns, qui sera interprété par Tim Blake Nelson. Et si cela vous dit quelque chose, c'est parce qu'il incarnait déjà le personnage dans le film L'Incroyable Hulk de 2008, qui fait pour rappel partie du MCU. L'actrice Shira Haas aura comme rôle une certaine Sabra, une super-héroïne israélienne, tout comme elle, apparue dans les comics Hulk et qui également une mutante ! Autres retours, celui de Danny Ramirez d'une part, que nous avions vu dans la série citée plus haut et qui reprendra son rôle de Joaquin Torres, un militaire qui dans les comics est devenu le Faucon, et Carl Lumbly d'autre part en tant qu'Isaiah Bradley. Thunderbolts (26 juillet 2024) - Les membres de l'équipe donnant son nom au long-métrage ont été dévoilés, avec finalement que des visages bien connus à savoir la mystérieuse Val (Julia Louis-Dreyfuss), le Red Guardian (David Harbour), John Walker aka U.S. Agent (Wyatt Russell), Ghost (Hannah John-Kamen), Yelena Belova (Florence Pugh), le Taskmaster (Olga Kurylenko) et ce cher Bucky Barnes / Soldat de l'Hiver (Sebastian Stan). Andy Park a réalisé pour l'occasion une superbe illustration de la bande. Désormais, le lien entre toutes les productions plus terrestres de la Phase 4 est plus qu'évident. Le film sera réalisé par Jake Schreier, avec un scénario d'Eric Pearson.

- Les membres de l'équipe donnant son nom au long-métrage ont été dévoilés, avec finalement que des visages bien connus à savoir la mystérieuse Val (Julia Louis-Dreyfuss), le Red Guardian (David Harbour), John Walker aka U.S. Agent (Wyatt Russell), Ghost (Hannah John-Kamen), Yelena Belova (Florence Pugh), le Taskmaster (Olga Kurylenko) et ce cher Bucky Barnes / Soldat de l'Hiver (Sebastian Stan). Andy Park a réalisé pour l'occasion une superbe illustration de la bande. Désormais, le lien entre toutes les productions plus terrestres de la Phase 4 est plus qu'évident. Le film sera réalisé par Jake Schreier, avec un scénario d'Eric Pearson. Fantastic Four (8 novembre 2024) - Hélas, aucun détail sur le casting n'a été donné, mais nous savons désormais que Matt Shakman (WandaVision) en sera le réalisateur, remplaçant Jon Watts.

Une vidéo récapitulative a également été mise en ligne si vous souhaitez entendre quelques déclarations effectuées sur scène.

Et si jamais vous vous demandez ce qu'il en est de la partie dédiée à la Fox, le seul projet concerné n'était autre qu'Avatar : La voie de l'eau avec principalement la diffusion de deux clips.

La grande majorité des films et séries du Marvel Cinematic Universe peuvent être visionnés sur Disney+