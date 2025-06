Marvel Cosmic Invasion : de nouveaux personnages débarquent, ça va faire mal !

L’escouade de super-héros de Marvel Cosmic Invasion continue de s’étoffer, et pas avec n’importe qui ! Après avoir levé le voile sur une première équipe de choc réunissant Captain America, Wolverine, Spider-Man, Tornade, Phyla-Vell, Venom et Nova, voilà que deux nouveaux combattants de poids rejoignent la bataille cosmique, à savoir Miss Hulk et Rocket Raccoon. Un duo explosif, prêt à fracasser de l’alien avec style, muscles ou gros calibre ; chacun sa méthode.

Révélée dans une toute nouvelle bande-annonce lors du Summer Game Fest, cette annonce envoie du lourd. Nous y voyons nos deux nouveaux venus déchaîner leur puissance contre des hordes d’ennemis interstellaires, dans une mise en scène toujours aussi dynamique. Entre les acrobaties énervées de Rocket et les coups de poing cataclysmiques de Miss Hulk, il va y avoir du dégât dans les rangs adverses. Et ce n’est pas tout puisque le trailer donne aussi un aperçu de certains boss emblématiques, comme les Sentinelles des X-Men, l’inquiétant Sauron mi-homme mi-ptéranodon, ou encore un certain Thanos, pas franchement connu pour sa diplomatie.

Avec ce casting qui ne cesse de monter en puissance, Marvel Cosmic Invasion se positionne comme l’un des titres les plus attendus par les fans du genre. Et vu l’intensité des affrontements, il va falloir être prêt à sauver l’univers... ou le faire exploser joyeusement au passage. Pour mémoire, le titre n’a pas encore de date de sortie précise mais verra le jour courant 2025.