Marvel Rivals : une incroyable cinématique animée avec plusieurs Doctor Doom et de nouveaux personnages jouables officialisés

Page 1 : Cinématique No One Rivals Doom et bande-annonce de Jeff

Les amateurs de hero shooter free-to-play ayant eu la chance d'être sélectionnés peuvent actuellement prendre part à la bêta fermée de Marvel Rivals, nouveau TPS multijoueur de NetEase mettant en scène les personnages cultes de l'univers des comics dans des affrontements façon Overwatch 2, avec lequel il partage bien des similitudes. Lors du dernier State of Play, nous avions appris sa venue sur PS5 et Xbox Series X|S en plus de la version PC, de quoi bien nous chauffer. À l'occasion de la San Diego Comic-Con 2024, une vidéo pas comme les autres a été mise en ligne, qui met en scène le multivers du jeu au travers d'une cinématique totalement dingue sur le plan artistique. Et comme son titre l'indique, elle met notamment en scène deux versions de Doctor Doom, qui est définitivement la star du moment suite aux annonces du MCU avec Avengers: Doomsday et Robert Downey Jr. dans le rôle.

Nous retrouvons d'abord Peni Parker et Rocket à Tokyo en 2099 alors que des Doombots de Fatalis patrouillent la ville, avant que l'action passe sur Thor à Yggsgard, qui déchaîne sa foudre suite aux paroles de Loki. Nous découvrons ensuite Doctor Doom tenant un drôle d'objet que nous ne pourrons pas nous empêcher de nommer engramme tant cela ressemble à ce type de matière présent dans l'univers de Destiny. Il semble que les mondes de nos héros soient d'ailleurs contenus à l'intérieur. La suite se passe à New York, puisque nous y voyons le Sanctum Sanctorum de Doctor Strange se faisant attaquer par des ténèbres prenant la forme d'une gigantesque chauve-souris, sans doute Dracula. Magik, qui prend sa forme de Darkchild, et Iron Man s'attaquent ensuite à cette entité, avant de s'affronter. Il sa sans dire qu'il devrait s'agir d'une map du jeu. De retour dans le futur, Black Panther vient épauler Rocket et Peni pour anéantir les Doombots, avant que n'apparaisse Magnéto. La vidéo se termine par une confrontation entre Doom et lui-même dans le futur.

Par ailleurs, deux nouveaux personnages jouables ont été officialisés et ajoutés à la bêta fermée, qui prendra fin le 5 août à 9h00. Le premier est justement présent dans la cinématique, à savoir Thor, tandis que l'autre est pour le moins particulier. Oui, nous pourrons incarner un requin baptisé Jeff Kaplan dans Marvel Rivals ! Dans les comics, il s'agit d'un requin terrestre adopté par Gwenpool. C'est en musique qu'il est introduit de manière amusante et nous sommes curieux de savoir comment il se jouera. Est-ce un teasing pour le thème principal du jeu ? Vous pouvez également retrouver en page suivante plusieurs vidéos mettant en scène des personnages du roster déjà dévoilés, à savoir Peni Parker, Spider-Man, Venom et Adam Warlock. La carte Spider-Islands a également été mise en avant.

Marvel Rivals est donc attendu sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam), sans plus de précision quant à la date de son lancement. Marvel's Spider-Man 2 est lui vendu 69,00 € sur Amazon.