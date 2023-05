Helldivers 2 : une suite inattendue du shooter coopératif officialisée sur PS5 et PC, avec une vue TPS

Même s'il n'est pas aussi populaire que d'autres productions de Sony Interactive Entertainment, Helldivers fait partie des noms que nous avons souvent vu cités et soutenus par son éditeur depuis sa sortie en 2015. La licence plait visiblement chez PlayStation, car il a été décidé de commander une suite que nous découvrons cette semaine à l'occasion du PlayStation Showcase.



Elle s'appelle simplement Helldivers 2 et ne prendra plus la forme d'un shooter dual stick en vue top down, mais plutôt celle d'un jeu de tir coopératif à la troisième personne où nous devrons affronter des hordes d'extraterrestres. Jusqu'à 4 amis pourront ainsi s'allier pour survivre face à des adversaires en surnombre, en utilisant une multitude d'armes et compétences offensives.

Combattez pour la Super-Terre

La liberté. La paix. La démocratie contrôlée. Vos droits de naissance sur la Super-Terre. Les piliers de notre civilisation. Ces principes sont menacés par des civilisations extra-terrestres cherchant à détruire la Super-Terre et ses valeurs.

Vous incarnez des soldats d’élite dont la mission consiste à répandre la paix, la liberté et la démocratie contrôlée à l’aide des outils les plus redoutables et les plus explosifs de la galaxie. Faites équipe avec un maximum de quatre amis pour assaillir le fléau extra-terrestre qui menace la sécurité de votre monde, la Super-Terre.

Les Helldivers doivent jouer le rôle de pacificateurs galactiques lors de cette guerre galactique et protéger leur planète, répandre la démocratie et anéantir les forces hostiles.

Des armes surpuissantes pour des adversaires en surnombre

Nous n’envoyons pas nos Helldivers sur une planète sans un soutien approprié, mais c’est à vous de choisir comment et quand vous y ferez appel. Non seulement vous posséderez des armes principales surpuissantes et des arsenaux personnalisables, mais vous pourrez aussi utiliser des stratagèmes en jeu.

Au cœur de la bataille, votre escadron doit anéantir tout un groupe de terminides en une seule fois ? Vous pouvez demander à un Aigle de lâcher une bombe de 500 kg qui ne laissera dans son sillage que des cadavres d’insectes. Vous devez mettre en place un périmètre défensif ? Vous pouvez faire appel au Déployeur de mines antipersonnel pour recouvrir le champ de bataille de mines dévastatrices.

Une multitude d’outils offensifs ou défensifs s’offrent aux joueurs, les laissant choisir la manière d’affronter chaque vague ennemie. À mesure que vous terminerez des missions, vous pourrez améliorer votre vaisseau et utiliser un arsenal toujours plus impressionnant. Pour donner l’avantage à votre équipe, vous aurez l’embarras du choix, des générateurs de bouclier aux tourelles, en passant par les frappes aériennes massives.

Vous aurez du soutien !

On dit que tout est mieux avec des amis. Surtout quand il s’agit de semer la destruction sur les ennemis de la liberté. Chez Arrowhead, nous aimons les jeux en co-op. C’est pourquoi nous avons eu à cœur de doter Helldivers 2 du meilleur gameplay coopératif à ce jour. La collaboration est essentielle : les équipes mettront en commun leur arsenal, développeront ensemble une stratégie pour approcher chaque mission et mèneront à bien leurs objectifs ensemble.

Mais gardez à l’esprit que les tirs alliés sont toujours activés, de quoi corser le défi et encourager la collaboration. Communiquez avec vos équipiers pour vous assurer que vos balles et vos mines éliminent vos vrais adversaires. N’oubliez pas que vous rentrerez chez vous en héros, morts ou vifs.

Un message de notre Grand chef

Il nous tarde de voir le chaos que vous allez déchaîner sur les ennemis de la démocratie. Avant de vous quitter, notre directeur créatif et Grand chef de la révolution Arrowhead, Johan Pilestedt, tenait à vous dire quelques mots :

« Salutations, chair à canon. Je suis Johan, directeur créatif sur Helldivers 2, et je suis ravi de pouvoir enfin vous présenter le projet auquel nous avons consacré ces dernières années. Nous sommes fiers des exploits réalisés par toute notre équipe. Que vous soyez un vétéran du jeu originel ou que vous découvriez l’univers Helldivers, il me tarde que vous plongiez dans notre interprétation satirique d’un régime totalitaire.

Préparez-vous à vivre des moments chargés d’adrénaline, à plonger dans une action intense et à nouer des liens avec vos équipiers pour mener à bien vos missions ou pour échouer lamentablement en raison d’une mauvaise gestion de votre puissance de feu. Pour nous, le plus important est que vous ayez les mêmes fous rires que ceux que nous avons partagés au studio et que vous appréciiez cet univers déjanté.

Rendez-vous en enfer, Helldivers ! »

– Johan Pilestedt, PDG et Directeur de jeu, Arrowhead Games Studios