Everspace se paye le scénariste des Mass Effect pour les 10 ans de Rockfish Games

Jeu de tir rogue-like dans l'espace, Everspace aura été une très bonne surprise en 2016, mais Rockfish Games a fait un virage à 180° avec sa suite, qui est un Action-RPG bien plus scénarisé. Une recette qui fonctionne également, le titre est un succès avec plus de 400 000 ventes, portant le total à deux millions d'exemplaires écoulés pour la franchise.

Fondé en 2014, Rockfish Games célèbre donc en ce moment ses 10 ans, ce qui n'est pas rien pour un studio indépendant et il a décidé de fêter ça avec sa communauté en faisant plusieurs annonces. Everspace 2 accueillera au printemps 2024 la mise à jour Incursions, qui sera gratuite et qui rajoutera des armes, de l'équipement, des fonctionnalités et qui fera surtout migrer le jeu sous l'Unreal Engine 5. Des modifications colossales, mais les développeurs promettent également une grosse extension payante à l'avenir.

Mais ce n'est pas tout, car Rockfish Games annonce que la franchise Everspace sera désormais scénarisée par Chris L'Etoile, narrative designer des deux premiers Mass Effect, The Outer Worlds et Aliens: Fireteam Elite, son nom est presque un aptonyme tant il semble passionné de science-fiction. Le studio a également recruté Bleick Bleicken, directeur artistique avec 20 ans de carrière qui a notamment travaillé sur Chorus, Forza Horizon, ANNO 1701, Sacred 2 ou encore Technomage.

Voilà qui promet de très belles choses pour l'avenir de Rockfish Games et de sa franchise. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez retrouver Everspace 2 à partir de 29,99 € sur Amazon, Cdiscount, la Fnac et GOG.com.