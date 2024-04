NVIDIA : un FPS tactique ultra réaliste profitera du DLSS

Comme toutes les semaines, NVIDIA fait le point sur les nouveaux jeux compatibles avec le DLSS, sa technologie permettant d'améliorer les performances, du moins si vous avez une carte graphique GeForce RTX. Le constructeur de GPU rappelle d'abord que Manor Lords profitera du DLSS à son lancement plus tard dans la semaine.

Le jeu mis en avant cette fois est lui aussi très wishlisté sur Steam, il s'agit de Gray Zone Warfare, un jeu de tir tactique à la première personne, qui sera jouable avec le DLSS 3 et Reflex pour accélérer les performances et réduire la latence. Le titre bénéficie également de l'éclairage Lumen de l'Unreal Engine 5 pour un rendu encore plus réaliste. Dès aujourd'hui, c'est Remnant 2: The Forgotten Kingdom qui profite du DLSS 3, l'extension rajoute pour rappel la classe du Convocateur. Enfin, Mortal Kombat 1 bénéficie lui aussi du DLSS 2, la Saison 5 : Storms a été lancée il y a quelques jours seulement.

