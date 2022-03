Hitman 3 : plusieurs Cibles Fugitives, du neuf pour le mode Arcade et 2 armes à débloquer en mars 2022

IO Interactive a fait le pari de poursuivre les ajouts d'Hitman 3 dans le cadre d'une Année 2, déjà marquée par l'introduction du mode Cible Fugitive Arcade et de la VR. Au moins une nouvelle map et un mode Freelancer vont encore renouveler l'expérience dans les mois qui viennent.

Avant cela, du contenu supplémentaire classique va débarquer, notamment en ce mois de mars 2022. Depuis hier, 3 nouveaux Contrats Arcade ont été ajoutés, pour pourchasser le Nebulae, le Genera et le Vitae autant de fois que nous le désirons et débloquer le Sieger AR552 Tactical. Cible Fugitive Arcade est aussi amélioré avec un briefing par mission et une contrainte unique et permanente pour chacune d'entre elles (type Pas d'arme à feu ou Un seul changement de tenue). Prochainement, le mode sera encore modifié pour qu'il y ait 3 cibles par contrat et retirer les contraintes trop dérangeantes (comme Cacher tous les corps).

Sinon, la Cible Fugitive The Collector fera son retour à Dartmoor du 11 au 21 et le mode Contrat sera compatible avec l'extension Patient Zéro de Hitman le 17 mars via ses cibles The Source à Bangkok, The Author à Sapienza et Patient Zéro à Hokkaido (où la mécanique de virus a été retirée), mais pas The Vector au Colorado, en raison de sa nature dynamique particulière. 3 autres Cibles Fugitives issues des 3 épisodes seront enfin ajoutées au mode Arcade le 24 mars, avec la possibilité de débloquer le HWK21 Covert.



