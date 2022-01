Hitman 3 : face au prix excessif du jeu sur Steam, IO Interactive revoit (temporairement) sa copie

Les réfractaires à l'Epic Games Store ont été ravis d'apprendre que Hitman 3 débarquait sur Steam ce 20 janvier en marge du lancement de son Année 2. Ils ont en revanche été refroidis en découvrant que l'édition standard coûtait 59,99 €, que l'édition Deluxe valait 89,99 € et que Hitman Trilogy était affiché à 99,99 €.

IO Interactive n'avait visiblement pas imaginé que ces prix dignes d'un jeu récent allaient décevoir les adeptes de Steam, qui a accueilli Hitman 3 un an après l'EGS et les consoles. La communauté a fait savoir son mécontentement avec des critiques négatives, et surtout en ne se précipitant pas sur son porte-monnaie pour craquer. Les fonctionnalités VR ne sont également pas toutes à la hauteur des attentes, ce qui n'a pas amélioré la situation.

Les développeurs suédois ont décidé de réagir, non pas en baissant le prix du jeu sur Steam, mais tout de même en améliorant les offres proposées. Ainsi, si vous avez acheté le titre ou le faites avant le 19 février, votre édition standard à 59,99 € sera améliorée en édition Deluxe sans frais, vous permettant de débloquer le pack à 34,99 € comprenant des Contrats Escalade Deluxe, des costumes et objets exclusifs, la bande originale numérique, le livre numérique World of Hitman et la mission d'introduction commentée par le directeur. Si vous aviez acheté l'édition Deluxe à 89,99 €, vous obtiendrez sinon gratuitement la Seven Deadly Sins Collection à 34,99 €, qui comprend les 7 DLC de l'année dernière.

Et après le 19 février, que se passera-t-il ? Le tarif va-t-il être corrigé ou IO Interactive va-t-il simplement faire machine arrière après que l'orage soit passé ? Affaire à suivre...