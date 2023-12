Street Fighter 6 : SPY×FAMILY s'invitera dans le jeu et nous vend déjà du rêve, le prix des Costumes 3 est abusé !

La semaine dernière, Street Fighter 6 a accueilli les Costume 3 de son roster de base, soit 18 apparences inédites que nous vous avions présentées en détail le mois dernier. Pour célébrer leur sortie, une courte bande-annonce été diffusée, à retrouver ci-dessous. Capcom a également précisé que chacune d'elles peut être obtenue contre 300 Fighter Coins et qu'il n'y a aucun moyen de les débloquer autrement... En faisant le calcul, il faut donc 5 400 FC pour toutes les obtenir. Sachant que le plus gros pack de 2 750 Fighter Coins coûte 49,99 €, ces 18 tenues nécessitent donc de dépenser près de 100 € au total.

Le jeu a également accueilli un Fighting Pass « Bonnes vacances » incluant divers équipements d'avatar sur le thème de Noël, une emote, des titres de joueur, le jeu Super Puzzle Fighter II Turbo pour le Game Center, des stickers, musiques et bien plus. Quatre chansons de la bande-son hip-hop Street Fighter 6 x NERDS Clothing presents Steel Sessions sont elles offertes et peuvent être écoutées dans le lecteur intégré au jeu :

Perfect - Black Soprano Family : Benny le boucher, Heem et Rick Hyde ;

Blood On Me - D-Block ;

Already Up - Royce da 5'9" & Courtney Bell ;

Power - Grafh.

Autre nouveauté, les Tournois de League sont désormais divisés en plusieurs rangs (Rookie, Iron, Bronze, Silver, Gold, Platinum, Diamond, Master et Legend), un serveur Intermédiaire a été introduit, des écrans de défi Cartoon peuvent être échangés contre des Drive Tickets ou Fighter Coins, et des collaborations avec Baki et le Kuzuha Cup Tournament permettent de récupérer des titres de joueur, autocollants, cadres photo et arrière-plans.

Et justement, en parlant de collaboration, nous n'avions clairement pas vu venir celle-ci bien qu'elle paraisse tout à fait adéquate. En effet, les fans de SPY×FAMILY vont pouvoir découvrir le 9 janvier 2024 un cross-over avec l'œuvre de Tatsuya Endo et plus particulièrement avec le long-métrage inédit SPY×FAMILY CODE: White, qui sortira en salles le 22 décembre au Japon. La vidéo servant à l'annoncer nous sert une belle scène animée où Yor Forger affronte Chun-Li, qui donne à nouveau envie d'avoir un projet d'animation Street Fighter.

La seule certitude pour le moment, c'est que des objets de collaboration seront proposés, sans doute divers éléments de personnalisation pour l'avatar en lien avec le casting du film. En plus de la Princesse Ibara, la superbe illustration en fin de vidéo met en avant Ryu, Li-Fen, Loid Forger aka Twilight, Anya et Bond.

