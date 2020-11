Hitman : 70 millions de joueurs en 20 ans, IO Interactive dévoile quelques gros chiffres

Le 22 novembre 2000, IO Interactive lançait en Amérique du Nord son premier jeu, Hitman: Codename 47, un titre mettant en scène l'Agent 47, tueur à gages chauve vêtu d'un costume noir et d'une cravate rouge parcourant le monde pour éliminer ses cibles. Aujourd'hui, la franchise est culte, et elle célèbre donc ses 20 ans.

IO Interactive est pas mal occupé avec Hitman 3, attendu en début d'année prochaine, mais le studio danois invite quand même les fans à partager leurs souvenirs de la franchise avec le hashtag #Hitman20Years sur les réseaux sociaux, il fêtera lui aussi cet anniversaire au courant du mois de novembre. En attendant, IOI partage quelques chiffres concernant sa franchise, indiquant que l'Agent 47 a effectué plus de 100 missions sur six continents au travers de sept jeux, et la franchise compte désormais plus de 70 millions de joueurs. La licence s'est d'ailleurs exportée au cinéma, sur mobiles avec deux titres ainsi que sur papier avec deux romans et une série de comics. IO Interactive rajoute :

Nous sommes extrêmement fiers d'avoir atteint l'étape importante des 70 millions de joueurs et nous sommes honorés d'avoir une communauté aussi forte de joueurs, de fans et de partenaires qui nous ont aidés à continuer à créer des jeux, en nous appuyant sur l'héritage de l'Agent 47 et en proposant des heures et des heures de plaisir au cours des 20 dernières années. Merci pour votre inspiration, votre passion, votre dévouement et votre soutien qui ont alimenté notre volonté de nous améliorer et de créer continuellement.

Désormais, tous les regards sont tournés vers Hitman 3, sa date de sortie est fixée au 20 janvier 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et S ainsi que sur Google Stadia, sans oublier Hitman 3 - Cloud Version prévu à une date encore inconnue. Le titre est disponible en précommande à 64,99 € sur Amazon.fr.

