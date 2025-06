007 First Light : le Project 007 d'IO Interactive va enfin voir la lumière du jour !

Après une trilogie Hitman qui est devenue le World of Assassination et s'est même déclinée en réalité virtuelle, les Danois d'IO Interactive ont décidé de mettre un peu de côté l'Agent 47 pour se tourner vers un RPG de fantasy médiévale multijoueur d'une part, le Project Dragon, et de l'autre pour se consacrer à un autre personnage culte associé à un matricule, ce bon(d) vieux 007 ! C'est en 2020 que le Project 007 était officialisé, alors décrit comme étant un récit portant sur les origines de James Bond, qui pourrait donner lieu à une trilogie si le succès est au rendez-vous. Aux dernières nouvelles, il avait été annoncé sur Nintendo Switch 2 lors du Direct de début avril. Pendant tout ce temps, aucun visuel ni titre officiel n'avaient été dévoilés... jusqu'à ce lundi.

Il faudra donc désormais l'appeler 007 First Light et c'est cette semaine que sa révélation en bonne et due forme sera effectuée. Aura-t-elle lieu à l'occasion du Summer Game Fest Live ? IO Interactive étant partenaire de l'évènement, le contraire serait même étonnant. Par ailleurs, nous avons donc un aperçu du protagoniste, du moins de sa silhouette, et il ressemble effectivement à Daniel Craig comme l'avait dit le CEO du studio Hakan Abran.

Si Hitman World of Assassination vous intéresse, il est vendu 62,99 € chez Gamesplanet.

Lire aussi : James Bond : Amazon seul maître de la franchise, quel avenir pour 007 ?