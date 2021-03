Oculus Quest 2 : quels sont les jeux VR compatibles avec le partage familial et multi-utilisateurs sur un seul casque ?

Annoncées en janvier dernier, les arrivées de l'option multi-utilisateurs et du partage familial des jeux étaient attendues comme le Graal par bon nombre d'entre nous. Sur le principe, cela permet d'ajouter, en plus du propriétaire du casque, trois personnes en joueur secondaire à condition que ces derniers soient en possession d'un compte Facebook actif. Chaque utilisateur a ainsi accès à sa bibliothèque personnelle et peut profiter de ses propres sauvegardes, succès et autres réglages de personnalisation. Si ceci fonctionne parfaitement depuis le 13 février, la possibilité de partage du catalogue de jeux du compte principal avec les comptes secondaires est loin d'être ce qui était espéré.

En effet, alors que la communication d'Oculus semblait indiquer que le partage des titres achetés par l'utilisateur principal serait une norme dès la mise en place de cette fonction, il semble bien que, dans les faits, cela ne soit pas confirmé, loin de là. En théorie, pour les productions sorties avant ce fameux 13 février 2021, les développeurs avaient le choix entre accepter ou refuser ce partage entre plusieurs comptes, tandis que tous les nouveaux devraient s'y plier sans restriction. En pratique, à ce jour, seule une douzaine de titres profite de cette option et, parmi eux, aucun de ceux récemment sortis. Plus cocasse, la mention « Partage Familial » qui apparaissait avant sur toutes les fiches - et qui n'avait aucun sens à ce moment-là - a tout simplement disparu y compris pour ceux qui le proposent. De plus, Facebook ne montre pas l'exemple, puisque même les titres affichant « Oculus Studio » ou encore Beat Saber, qui appartient au géant américain, ne sont pas tous compatibles avec ce système de partage. Pas facile à suivre tout cela.





Les applications partageables depuis le compte principal sont visibles depuis le compte secondaire via l'onglet App (1) > liste cliquable (2) > Partagé (3) Les applications partageables depuis le compte principal sont visibles depuis le compte secondaire via l'onglet App (1) > liste cliquable (2) > Partagé (3)

Pour vous aider à savoir quels sont les jeux partageables entre plusieurs comptes sur un même casque Oculus Quest 1 ou 2, nous avons donc tout vérifié manuellement afin d'en tirer cette liste qui sera mise à jour à chaque nouvelle sortie de jeu :

Affecté : le manoir (9,99 €) (1,82 Go) (français) (C) (P) (4,9/5) - PEGI 16

Grâce à des contrôles simples et sans besoin de résoudre d'énigmes ni trouver de clés, Affecté : le manoir est une expérience terrifiante jalonnée des hurlements des novices et des joueurs expérimentés. Deux itinéraires au choix et des fins alternatives, autant de raisons pour retourner au manoir encore et encore... si vous aimez vraiment souffrir. AUDICA (29,99 €) (914 Mo) (français) (C) (P) (4,5/5) - PEGI 3

AUDICA est un VR Rhythm Shooter de Harmonix, les créateurs de Rock Band et Dance Central. Armé d'une paire de blasters rythmiques, vous tirez et écrasez des cibles au rythme d'une bande-son contenant des chansons de certains des artistes les plus populaires au monde. Plus votre timing et votre précision sont bons, meilleur sera votre score. Plus votre score est élevé, plus votre place dans les classements d’AUDICA sera élevée. Fujii (14,99 €) (426 Mo) (anglais) (C) (P) (4,6/5) - PEGI 3

Randonnée sereine et ésotérique aux confins d'incroyables paysages organiques, Fujii est une bouffée d'air frais pour les voyageurs revenus de tout. Ondoyant délicieusement entre jardinage créatif et exploration de contrées qui s'étendent à perte de vue, cette expérience méditative mêle et entremêle aventure et horticulture en un tout rafraîchissant et musical. Ironlights (19,99 €) (837 Mo) (anglais) (C) (P) (4,3/5) - PEGI 7

Ironlights est un jeu de duels en VR qui met en scène des combats de mêlée où fluidité, maîtrise et bullet-time sont les maîtres mots. Un mode campagne permet de jouer en solo et le mode multijoueur permet d'affronter des joueurs du monde entier. Moss (29,99 €) (2,64 Go) (français) (C) (P) (4,9/5) - PEGI 7

Moss est un jeu d'action-aventure et de réflexion spécialement créé pour la réalité virtuelle. Il se joue en vision extérieure, et non en vue à la première personne. Il faut diriger notre souris et l'aider à traverser les niveaux en interagissant avec le décor. Magique, poétique, indispensable. Premiers pas avec le Quest 2 (gratuit) (759 Mo) (C) (P) (Français) - PEGI 3

Toutes les bases de la VR via une tonne de petites choses à faire et à découvrir au travers d'objets et même d'une console de jeu. Très fun pour les joueurs, moins pour les autres. Please, Don't Touch Anything (19,99 €) (1,31 Go) (VOSTFR) (C) (P) (3,8/5) - PEGI 18

Please, Don't Touch Anything est un jeu à énigmes... énigmatique, dans lequel on appuie sur des boutons. Alors que vous montez la garde pour un collègue en pause pipi, vous vous retrouvez face à une mystérieuse console avec un écran vert affichant l'image pixélisée d'une ville inconnue, et pour unique commande un bouton rouge, ainsi qu'un message « Merci de ne rien toucher » ! Appuyez une seule ou plusieurs fois : vos décisions auront des conséquences délirantes qui conduiront à plus de 30 fins différentes. Thumper (19,99 €) (392 Mo) (français) (M) (P) (4,1/5) - PEGI 7

À la fois rythmé et violent, Thumper réunit toute l'action des jeux de rythme classiques, des vitesses foudroyantes et une réalité physique impitoyable. Vader Immortal: Episode I (7,99 €) (2,7 Go) (VOSTFR) (C) (P) (4,7/5) - PEGI 3

Aventurez-vous dans une galaxie lointaine, très lointaine, avec Vader Immortal: Episode I et incarnez un contrebandier qui opère près de Mustafar, le monde ardent où s'est installé Dark Vador. Vader Immortal: Episode II (7,99 €) (3,7 Go) (VOSTFR) (C) (P) (4,7/5) - PEGI 3

Poursuivez votre aventure au cœur de la forteresse de Dark Vador avec Vader Immortal: A Star Wars VR Series - Episode II. Aux côtés du seigneur Sith, testez vos compétences au sabre laser contre de nouveaux ennemis terrifiants, apprenez à maîtriser la Force et élucidez un mystère ancestral enfoui sous la surface ardente de Mustafar. Vader Immortal: Episode III (7,99 €) (10 Go) (VOSTFR) (C) (P) (4,7/5) - PEGI 3

Accomplissez votre destin et achevez votre épopée avec Vader Immortal: A Star Wars Series - Episode III. Armé de votre sabre laser ancestral et aidé de la Force, formez une armée et lancez-vous à l'assaut de la forteresse de Dark Vador. Affrontez des légions de stormtroopers et un officier impérial assoiffé de vengeance avant de défier le Seigneur Noir en personne au cours d'un duel au sabre laser époustouflant qui déterminera le sort de Mustafar. Waltz of the Wizard: Extended Edition (9,99 €) (504 Mo) (anglais) (C) (P) (4,2/5) - PEGI 12

Combinez des ingrédients arcaniques dans un chaudron bouillant et lancez des sorts créatifs et destructeurs dans un monde entièrement interactif, résolvez des énigmes, combattez d'anciens gardiens et découvrez les nombreux détails d'un monde mystérieux conçu pour ressembler à une réalité crédible.

C'est tout ce que nous avons pu trouver comme applications partageables sur notre casque à partir de notre compte principal. Il y en a 12 sur 264 disponibles, ce qui est vraiment loin de ce qui était annoncé. Si jamais, de votre côté, vous trouvez une application que nous aurions loupée, n'hésitez pas à nous la signaler dans les commentaires.

