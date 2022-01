Oculus Quest 2 : la liste complète des 100 jeux et applications sortis en 2021, quels sont vos titres préférés ?

, les développeurs de Broforce et Genital Jousting. Doté d'un moteur de combat unique et entièrement basé sur la physique, nous pouvons exécuter de manière créative nos fantasmes de gladiateurs les plus violents en réalité virtuelle, comme frapper sauvagement une quantité infinie d'adversaires avec toutes sortes d'armes (des épées, des masses, des arcs, des

, des couteaux à lancer, des marteaux de guerre massifs à deux mains ou même vos mains nues trempées de sang). Les seules limites du carnage sont notre imagination et notre décence, dans ce jeu gore au possible. Prévoir un espace de jeu conséquent pour éviter les accidents (frappe contre un mur, un meuble ou une TV, par exemple), car ce titre est très immersif et il est facile de se laisser aller à bouger plus que de raison. Attention, bien qu'indiqué comme ayant la langue française, ce jeu est en anglais pur et dur à ce jour.