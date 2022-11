Sword Art Online: Last Recollection, retour dans l'Underworld avec ce nouvel Action-RPG pour consoles et PC

Le 6 novembre 2022 est une date hautement symbolique dans l'univers de Sword Art Online puisque c'est ce jour que les joueurs se sont retrouvés coincés dans le VRMMORPG SAO, retirer leur NerveGear étant impossible et la mort in-game signifiant un décès bien réel. Depuis, Kirito et ses compagnons d'aventure ont vécu bien d'autres aventures, qui ont été célébrées ce jour au Japon lors de l'évènement Full Dive. Un nouveau projet de long-métrage animé original a ainsi été dévoilé sans plus de précision pour les 10 ans de la série, sans doute similaire dans l'idée avec ce qui avait été fait par l'excellent Ordinal Scale et qui pourrait s'insérer entre la fin d'Alicization: War of Underworld et l'arc toujours en cours dans le light novel, Unital Ring, même s'il reste encore l'histoire annexe Moon Cradle à adapter. Quoi qu'il en soit, la grosse annonce qui nous intéresse est celle d'un nouveau jeu vidéo développé chez Bandai Namco, un Action-RPG répondant au nom de Sword Art Online: Last Recollection. Oui, le fameux dépôt de marque n'était donc pas pour .hack.

C'est sur les notes si reconnaissables du mouvement Clair de Lune de la Suite bergamasque de Claude Debussy que débute cette vidéo, qui nous montre clairement que nous sommes devant une suite directe de Sword Art Online: Alicization Lycoris, ce dernier ayant récemment eu droit à une sortie sur Switch (vendu 39,99 € sur Amazon) et à un deuxième DLC majeur qui narrait justement les préparatifs avant le test final face au Dark Territory. Sword Art Online: Last Recollection nous fera donc retrouver tout un tas de visages familiers avec une histoire mêlant les évènements de l'anime à d'autres originaux (en même temps, une bataille rangée n'aurait pas donnée un bon jeu). Un site officiel en japonais a ouvert ses portes, nous donnant de premiers détails :

Une histoire d'âme, de passion et donc de vie. Si seulement... Si seulement Kirito était là. Si seulement Eugeo était là. Dans le monde virtuel connu sous le nom d'Underworld, qui approche de ses derniers instants, une aventure inconnue est sur le point de se dérouler... La terre démoniaque connue sous le nom de Territoire des Ténèbres. De l'autre côté des Montagnes de la fin se trouve un monde rude où seuls les plus forts survivent. Qu'est-ce qui attend Kirito et ses amis ? L'histoire d'une vie encore inconnue commence. Les derniers instants de l'Underworld, un monde créé pour donner naissance à l'ultime intelligence artificielle A.L.I.C.E., approchent. La porte séparant l'Empire Humain et le Territoire des Ténèbres est sur le point de s'ouvrir, et une guerre sur le point de commencer. À ce moment, un chevalier noir accompagné d'une jeune fille surgit de l'autre côté de la porte. « Que le monde prenne fin ou que je meure, quelle différence cela fait-il ? » Est-elle une calamité qui mettra un « terme » à leur destin tragique impossible à changer ?

Pour le moment, les personnages qui ont été introduits sont les suivants, bien que d'autres soient clairement visibles comme Vassago Casals, Klein et Agil.

Monde réel Kirito (Yoshitsugu Matsuoka)

Asuna (Haruka Tomatsu)

Shinon (Miyuki Sawashiro)

Leafa (Ayana Taketatsu)

Empire humain Alice (Ai Kayano)

Eugeo (Nobunaga Shimazaki)

Bercouli (Junichi Suwabe)

Cardinal (Sakura Tange)

Dark Territory Shuster (Hiroki Touchi)

Lipia (Sayaka Senbongi)

Iskahn (Taku Yashiro)

Dil (Yuuko Kaida)

Personnage originaux Dorothy

Sarai

Pour terminer, nous vous laissons avec cette vidéo qui a ouvert l'évènement, très symbolique, et une rediffusion de la présentation.

Sword Art Online: Last Recollection sortira en 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Steam). La chanson thème du jeu sera par ailleurs interprétée par ReoNa.