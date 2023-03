Sword Art Online: Last Recollection, une date de sortie révélée dans une bande-annonce célébrant les 10 ans de l'univers vidéoludique

Le 6 novembre dernier, à l'occasion de l'anniversaire de Sword Art Online, Bandai Namco dévoilait un nouveau jeu vidéo prenant place dans cet univers et faisant suite à Alicization Lycoris, Sword Art Online: Last Recollection. Cet Action-RPG nous plongera à nouveau dans l'Underworld, avec cette fois une aventure se concentrant sur le Dark Territory et la guerre qui va avec, bien que les titres vidéoludiques dérivent du light novel et de l'anime en proposant leur propre canon. Une bande-annonce pour son scénario avait d'ailleurs vu le jour en début d'année et nous le rappelait bien avec la présence centrale de Eugeo et Kirito, ainsi que des amis de ce dernier du monde réel, et l'inclusion de Dorothy, une guerrière inédite liée à l'intrigue et qui semble un peu voler la vedette à Alice.

L'éditeur revient à présent à la charge avec une vidéo déclinée en une version courte et une autre longue, qui ne nous apprend rien de bien inédit sur Sword Art Online: Last Recollection si ce n'est sa date de sortie fixée au 6 octobre 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. En effet, le trailer ne montre qu'un montage de scènes de l'anime et des cinématiques des précédents jeux sur fond de la chanson VITA de ReoNa, puisque cet épisode servira également à célébrer les 10 ans du gamerverse SAO, Infinity Moment étant paru en 2013. Notez tout de même la présence de quelques plans encore jamais vus de ce prochain jeu.

Sword Art Online: Alicization Lycoris est lui toujours en vente sur Amazon à partir de 28,90 €.