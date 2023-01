Sword Art Online: Last Recollection nous plonge au cœur du Territoire des Ténèbres dans sa nouvelle bande-annonce

L'an dernier, à l'occasion de l'anniversaire de la sortie du jeu « Sword Art Online » dans l'univers éponyme, Bandai Namco a dévoilé Sword Art Online: Last Recollection, un nouvel Action-RPG pour consoles et PC qui fera suite à Alicization Lycoris et prendra place dans le Territoire des Ténèbres. Nulle date de sortie à l'horizon, mais tout de même une nouvelle bande-annonce riche en nouveautés, diffusée lors du live autour de la licence célébrant la nouvelle année, à revoir en fin d'article.

Il nous est promis des combats plus dynamiques et simples aux commandes de notre équipe de quatre personnages, avec une vitesse d'action accrue et l'inclusion de la faux comme type d'arme inédit, capable d'infliger des debuffs aux ennemis. Les seiyū de Dorothy (au cœur de l'intrigue) et Sarai ont également été dévoilées, à savoir Rina Satō et Yūki Kuwahara, ainsi que la chanson thème VITA chantée par ReoNa. Plusieurs protagonistes connus seront également présents et viennent s'ajouter à ceux déjà dévoilés :

Monde réel Lisbeth (Ayahi Takagaki)

Silica (Rina Hidaka)

Klein (Hiroaki Hirata)

Agil (Hiroki Yasumoto) Empire humain Fanatio (Hitomi Nabatame)

Scheta (Lynn) Territoire des Ténèbres Kainan (Kentaro Tone)

Vassago (Tsuyoshi Koyama) (inédit)

Sword Art Online: Last Recollection est attendu cette année sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Au passage, notez que le DLC Blooming of Forget-me-not est désormais disponible sur Switch pour Sword Art Online: Alicization Lycoris, le jeu étant vendu 49,99 € à la Fnac.