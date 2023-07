Sword Art Online: Last Recollection, scénario, nombreux personnages fan service et types d'armes en vidéos, un DLC Ritual of Bonds annoncé

Depuis l'annonce de sa date de sortie en mars dernier, Sword Art Online: Last Recollection s'est remontré à plusieurs occasions afin de dévoiler son contenu et ses fonctionnalités de gameplay. Puisqu'il a encore eu droit la semaine dernière à pas moins de trois bandes-annonces, c'est donc le moment idéal pour faire le point et vous réunir ici toutes les informations à son sujet. Commençons donc par son scénario et ses personnages.

Cette suite d'Alicization Lycoris nous plongera pour rappel en plein Territoire des Ténèbres, avec évidemment quelques similarités partagées entre le jeu et l'anime comme le fait que PoH et Vecta se dresseront sur la route des protagonistes, et la présence de certains combattants du Dark Territory, qui finiront en alliés (Iskahn, Rilpirin et Renju) ou adversaires (Sigurosig, Furgr et Dee Eye Ell). Les deux plus grosses différences seront évidemment le fait que Kirito n'est pas un légume tout au long de cette escapade et qu'Eugeo sera à ces côtés en n'ayant pas péri face à Quinella. Notre personnage sera d'ailleurs très bien entouré, promettant un maximum de fan service.

En plus des résidents de l'Underworld à l'instar des apprenties Lonie Arabel et Tiese Shtolienen, nous retrouverons par exemple Yui et Argo, ainsi que les proches de Kirito dotées de comptes administrateur. Les déesses de l'Underworld avaient ainsi été mises en évidence d'une précédente vidéo, mais ne se limiteront pas aux trois apparues dans l'anime. En effet, en plus de Stacia (Asuna), Solus (Sinon) et Terraria (Leafa), deux autres ont été créées pour le jeu : Ignia (Lisbeth) et Aeria (Silica) ! Des visuels leur étant associés sont à retrouver en page suivante.

Autre détail révélé par ce nouveau trailer en guise de conclusion, l'héroïne inédite de ce jeu appelée Dorothy Isaiah Elisheva va finir par se retourner contre Kirito pour des raisons restant pour le moment obscures. Quant aux personnages originaux introduits dans les précédents jeux au cours des années, ils ont eu droit à leur propre bande-annonce. Strea, Philia, Rain, Seven, Premiere, Tia, Itsuki, Kureha, Zeliska et même Medina y passent. Évidemment, la gent féminine est bien plus représentée, Bandai Namco et les ayants droit savent comment parler au fandom.

La dernière vidéo inédite du moment concerne les types d'armes que nous pourrons manier dans le jeu, avec à chaque fois des démonstrations à l'appui. Nous retrouvons donc les épées à une main avec de nombreuses compétences, qui sont la base de SAO, l'apanage de Kirito qu'est le maniement de deux lames, des rapières, arcs, dagues, katanas (l'épée Taillavenir de Bercouli est considérée comme tel...) et des faux. Notez qu'il s'agit d'une première partie et que plus de 10 types sont annoncés, tout n'a donc pas encore été introduit.

Et si vous souhaitez un tour d'horizon du contenu et des fonctionnalités du jeu, un trailer overview avait été diffusé, montrant les environnements du Dark Territory, du gameplay avec toute l'interface affichée, certains menus comme la gestion des palettes de compétences pouvant être utilisées en combat par notre équipe de 4 personnages et la personnalisation de notre Kirito, qui questionne la raison de ne pas nous laisser créer notre propre avatar...

Enfin, lors de l'Anime Expo 2023, un contenu téléchargeable a été dévoilé, baptisé en anglais Ritual of Bonds. Ce DLC consistera à explorer un vaste labyrinthe souterrain apparu soudainement, qui comportera plusieurs donjons. En les complétant, nous « enrichirons les terres et empêcherons le Territoire des Ténèbres de s'étendre ». Pour cela, nous incarnerons les très nombreuses héroïnes de la licence ainsi qu'Eugeo, qui ironiquement est considéré comme tel. Des histoires et costumes supplémentaires seront également au programme.

Volume 1 : Strea, Philia, Sinon, Silica, Asuna, Lisbeth, Dorothy, Premiere et Tia.

Volume 2 : Rain, Seven, Alice, Eugeo, Leafa, Medina, Kureha, Zeliska et un personnage gardé secret.

Sword Art Online: Last Recollection est attendu le 6 octobre sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. L'éditeur a ouvert les précommandes et vous pouvez donc déjà vous tourner vers Gamesplanet pour l'obtenir au prix de 50,99 € sur cette plateforme. Du côté d'Amazon, les fiches sont simplement en ligne. En guise de bonus, les joueurs qui précommanderont leur exemple recevront l'Ensemble de skins d'épées de l'Épéiste noir.