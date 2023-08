Samsung : les images et spécifications du prochain casque VR de la firme en fuite !

En février de cette année, Samsung avait officiellement annoncé l'élaboration d'un casque XR sous Android (à l'image du Meta Quest 3). Cette fois-ci, c'est le média chinois VRTUOLUO qui vient de partager les images et spécificités dudit casque.





Processeur

Première chose à savoir, le casque n'embarquera pas un processeur Qualcomm mais bien un CPU fait maison : l'Exynos 2200. Produit par Samsung, sorti en 2022, la puce devrait être à mi-chemin entre la puissance d'un Quest 2 et d'un Quest 3. Mais ce qui nous interpelle, c'est le choix de cette puce, connue (dans le monde des smartphones) pour sa consommation d'énergie élevée et ses problèmes de surchauffe. Vous l'aurez compris, cela est bien plus problématique pour un dispositif devant s'insérer autour de la tête. Gageons que Samsung fera le nécessaire, en proposant notamment un système de ventilation digne de ce nom.

Affichage



Côté optique, deux écrans micro-OLED seraient de la partie, apportant (en comparaison avec le LCD) un contraste supérieur et des couleurs plus vives. En revanche, nous ne savons pas quelle sera la définition des dalles, espérons qu'elle soit au moins comparable au Meta Quest Pro, bien que ce dernier nous avait fait, à l'époque, prendre conscience (en comparaison du Pico 4) qu'une définition élevée n'était pas forcément synonyme de netteté d'image. Concernant les lentilles, nous sommes sur du Pancake, qui rappelons-le, permet d'avoir un point de netteté beaucoup plus large que les lentilles de Fresnel.

Caméras , passthrough , capteur de profondeur



4 caméras de suivi, le tout disposé façon Meta Quest 2, c'est ce que comportera le prochain casque de Samsung. L'analogie avec le Meta Quest 3 n'en est pas moins présente puisque le prototype présente 2 caméras RVB pour assurer un passthrough de qualité ainsi qu'un capteur de profondeur afin de mieux appréhender son environnement.

Absence de contrôleurs ?



Chose surprenante, le dispositif n'aura pas (à l'instar de l'Apple Vision Pro) de contrôleurs. Le suivi se fera alors avec les mains et les yeux. Cette particularité nous fait penser (avec les dalles micro-OLED) que le casque devrait s'orienter non pas vers le gaming, mais vers une expérience multimédia. Autrement dit, il ne s'agirait pas de marcher sur les plates-bandes de Meta mais pluitôt celles d'Apple, en proposant un système moins cher que l'Apple Vision Pro (ce n'est pas difficile !), soit une fourchette de prix située entre 1000 et 2000 dollars.

Les dernières infos



Attention toutefois, Samsung serait en train (de la bouche d'un média coréen) de réviser le casque suite à l'annonce de celui d'Apple. Nous ne savons pas, actuellement, si le rapport de VRTUOLUO évoque le premier ou le second prototype du casque XR de Samsung, mais ce que nous savons déjà, c'est que cela ne devrait pas être foncièrement différent.

Google avait déclaré en mai dernier qu'il partagerait plus d'informations concernant le casque dans le courant de l'année, mais les retards successifs à la révision du prototype pourrait repousser l'échéance à l'année prochaine. Chose insolite, sachez que l'article de VRTUOLUO a été supprimé, officiellement pour des raisons de "divergences dans le contenu", nous ne savons pas si Samsung y est pour quelque chose.

L'offre pour la La réalité virtuelle, à l'instar des consoles PC portables Windows, commence à s'étoffer avec plusierus constructeurs qui se défient sur ce « nouveau » marché. Une offre pléthorique qui plaira sûrement à ceux qui souhaitent acquérir un casque au plus près de ses besoins, mais qui décevra sans doute ceux qui souhaitaient un all-in-one indiscutablement parfait. Dans l'état actuel des choses, tous les casques présents sur le marché possèdent des avantages et des inconvénients. Qui sait ? Peut-être que la prochaine génération sera la bonne, de celle qui réduit l'écart entre les différents produits, à l'image de ce que nous connaissons actuellement vis-à-vis des consoles next-gen.