CINEMA : Super Mario Galaxy Le Film, la prochaine bande-annonce bientôt diffusée dans un nouveau Nintendo Direct !

La deuxième bande-annonce de Super Mario Galaxy Le Film sera dominicale





La firme de Kyoto est chaud bouillante en ce début d'année 2026, notamment en ce qui concerne l'univers de son célèbre plombier moustachu. Après avoir fait le point sur Mario Tennis Fever et daté l'arrivée de Super Mario Bros. Wonder : Nintendo Switch 2 Edition + Rendez-vous au parc Bellabel, c'est au tour de Super Mario Galaxy Le Film de briller.

Après un petit extrait qui mettait en avant le courage de Luigi lors des Game Awards, retour à une formule bien plus cadrée, puisque c'est un Nintendo Direct entièrement dédié au long-métrage d'Illumination qui va être diffusé dans les prochains jours. Sa date a de quoi surprendre, car il est attendu ce dimanche 25 janvier à 15h00. Vous pourrez le suivre via le flux vidéo ci-dessous. La première bande-annonce avait introduit Harmonie et Bowser Jr., tout en gardant secret Yoshi alors qu'il avait fuité peu de temps avant. Espérons le voir cette fois. Ce qui est sûr, c'est que Mario et Luigi y apparaîtront avec leur transformation Fleur de feu alors qu'ils semblent entrer dans une construction en plein désert.

Pour ne pas changer, il est précisé qu'aucune information sur les jeux ne sera présente.

La date de sortie de Super Mario Galaxy Le Film est pour rappel fixée au 1er avril 2026 en France, 3 avril aux États-Unis et 24 avril au Japon. Le Blu-ray 4K UHD de Super Mario Bros. Le Film est quant à lui vendu à seulement 11,88 € sur Amazon.

