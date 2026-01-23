Forza Horizon 6 : date de sortie, détails explosifs, images excitantes, gameplay, le Japon à pleine vitesse !

Cap sur le Japon pour un nouvel Horizon





Lors du dernier Developer_Direct, Playground Games a levé le voile sur Forza Horizon 6, nouvel opus très attendu de la série de course en monde ouvert. Direction le Japon, pour une aventure qui se veut plus libre, plus immersive et plus ambitieuse que jamais. Prévu sur Xbox Series X / S, PC, Xbox Cloud, Steam et plus tard sur PS5, le jeu sera disponible dès le 19 mai 2026, avec une sortie day one dans le Xbox Game Pass Ultimate.

Cette fois, le joueur ne débute pas comme pilote confirmé, mais comme simple touriste rêvant de participer un jour au mythique Horizon Festival. Une approche inédite, pensée pour offrir un vrai sentiment de découverte et d’ascension progressive.

Un Japon réinventé entre traditions et modernité





Playground Games ne cherche pas à reproduire le Japon à l’identique, mais à en capturer l’essence. Tokyo, ses banlieues, ses ports industriels et ses quartiers illuminés composent une carte découpée en districts reconnaissables, reliés par un dense réseau de routes, de raccourcis et de zones verticales. Le centre-ville inspiré de Shibuya, l’avenue Ginkgo ou encore la tour de Tokyo promettent des courses urbaines spectaculaires, tandis que les Alpes japonaises offriront des séquences tout-terrain à couper le souffle. L’équipe a travaillé avec des consultants culturels pour restituer une atmosphère crédible et respectueuse, jusque dans les détails de la vie quotidienne.

Côté nouveautés, le Collection Journal fera office de carnet de voyage numérique, invitant à photographier et collectionner des souvenirs pour progresser dans l’aventure. Les Car Meets, inspirés des rassemblements automobiles japonais comme Daikoku, permettront de rencontrer d’autres joueurs, d’admirer leurs créations et même d’acheter directement leurs véhicules personnalisés.

Voitures de rêve, domaine à construire et liberté totale





Avec près de 550 voitures au lancement, Forza Horizon 6 ne fait aucune concession sur son ADN. Deux modèles emblématiques ouvrent le bal : le Toyota Land Cruiser 2025 et le prototype GR GT 2025, star de «l’Initial Experience », une séquence d’introduction jouable qui donne un avant-goût spectaculaire du voyage à venir.

Autre grande nouveauté : « The Estate », un vaste domaine à restaurer et personnaliser, inspiré des maisons rurales japonaises abandonnées. Refuge de montagne, piste privée ou lieu de rassemblement entre amis, cet espace devient un véritable symbole de progression et d’appropriation du monde ouvert. Entre exploration, culture locale, progression revisitée et communauté renforcée, Playground Games affiche clairement ses ambitions.

Un Horizon plus vaste que jamais





Avec son Japon sublimé, ses mécaniques inédites et sa volonté d’ouvrir la série à tous les profils de joueurs, Forza Horizon 6 s’annonce comme un tournant majeur pour la franchise. La sortie est donc prévue le 19 mai 2026 sur Xbox et PC, arrivée ultérieure sur PlayStation 5, accès anticipé dès le 15 mai pour l’édition Premium... Bref, le rendez-vous est pris.

Nous attendons désormais de pied ferme de poser les pneus sur l’asphalte japonais pour vérifier si cette promesse de liberté totale tient toutes ses promesses. En attendant, vous avez d'autres informations officielles en page deux et trois de cet article, avec une galerie d'images pour vous exciter les neuronnes !