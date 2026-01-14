Forza Horizon 6 : une date de sortie en vue ? Une fuite partage quelques infos

Une rumeur persistante autour de Forza Horizon 6





Depuis quelques heures, Forza Horizon 6 fait de nouveau parler de lui à travers ce qui ressemble à une fuite de la page du jeu du store de la Xbox. Pour rappel, et comme nous le savons, cet opus se passera au Japon. Selon des éléments apparus sur la Toile, les informations évoquent notamment une ouverture prochaine des précommandes, accompagnée de bonus exclusifs. N’oublions pas qu’un Xbox Developer_Direct 2026 sera diffusé le 22 janvier prochain, et ce sera sans doute le top départ pour réserver cette nouvelle production.

Le Japon comme décor et un contenu massif évoqué





Forza Horizon 6 se passera donc au Japon. Les joueurs pourraient y découvrir des paysages variés inspirés du monde réel, au volant de plus de 550 véhicules, un chiffre qui en ferait l’épisode le plus ambitieux de la série à ce jour. La rumeur mentionne également un bonus de précommande incluant une Ferrari J50 exclusive et préconfigurée, ainsi qu’une édition Premium ou une mise à niveau Premium donnant accès à plusieurs avantages. Parmi eux figureraient un accès anticipé de quatre jours, un statut VIP, un Welcome Pack, un Car Pass, un pack Time Attack, un pack Italian Passion prévu après le lancement, ainsi que deux extensions Premium à venir.

FORZA HORIZON 6



Précommandez dès maintenant et obtenez une Ferrari J50 exclusive et préconfigurée dans Forza Horizon 6 !



Découvrez les paysages spectaculaires du Japon au volant de plus de 550 voitures issues du monde réel, et devenez une légende de la course dans la plus grande aventure en monde ouvert jamais proposée par Forza Horizon.

Précommandez Forza Horizon 6 – Édition Premium ou optez pour la mise à niveau Premium, qui inclurait : Accès anticipé – jouez 4 jours plus tôt, dès le 15 mai

Statut VIP

Pack de bienvenue

Car Pass

Pack de voitures Time Attack

Pack de voitures Italian Passion (disponible après le lancement)

2 extensions Premium (disponibles après le lancement)

Prudence avant l’emballement





À ce stade, aucune de ces informations n’a été confirmée officiellement. Xbox et Playground Games n’ont pas communiqué sur Forza Horizon 6. Nous restons donc face à une rumeur à prendre avec des pincettes, même si les éléments évoqués correspondent aux standards habituels de la licence. En attendant une annonce officielle, la prudence reste de mise... mais l’impatience commence clairement à monter.

????| عاجل وحصري ????????



لعبة [ Forza Horizon 6 ] ستصدر في 19 مايو 2026



• إعلان ظهر داخل اللعبة pic.twitter.com/vW1RVI7roP — XBOX INFINITE (@XBOXF10) January 14, 2026

Pour finir, selon l’image de XBOXF10, la date de sortie de Forza Horizon 6 serait fixée 19 mai 2026.