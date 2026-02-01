RUMEUR sur Grand Theft Auto VI : et si Rockstar se passait de versions physiques au lancement ?

Une rumeur déplaisante pour les amateurs de jeux physiques





Comme vous le savez, Grand Theft Auto VI devrait sortir le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series X|S à la suite de son dernier report, faisant donc patienter les joueurs sur consoles encore plus longtemps. En attendant que le marketing de Take-Two Interactive et Rockstar Games se mette en branle, il faut donc se contenter de la bande-annonce et des visuels de mai 2025, ainsi que de rumeurs. Cette semaine, nous avons justement eu droit à une déclaration pour le moins surprenante de la part du média polonais PPE, rapportant les dires de Graczdari, un leaker qui a déjà fait ses preuves avec par exemple le portage de Microsoft Flight Simulator 2024 sur PS5.

Ce dernier évoque ainsi la possibilité d'un lancement de GTA VI uniquement au format numérique sur le PlayStation Store et le Microsoft Store dans un premier temps, et ce afin de limiter au maximum le risque de fuites. Selon les bruits de couloir, les versions physiques pourraient ainsi ne voir le jour que trois à quatre semaines plus tard, voire pas avant début 2027. Que cela soit ou non véridique, il y a matière à réfléchir, surtout à la vue des réactions sur la Toile.

Un plan tout bénef pour Take-Two ?





De ce que nous avons lu, de nombreux joueurs craqueraient pour une copie dématérialisée de Grand Theft Auto VI dès le lancement et repasseraient ensuite à la caisse pour ajouter un boîtier à leur collection, que ce soit plein pot ou bien plus tard lorsque le prix aura diminué. Autant dire qu'en termes de bénéfices, l'éditeur se frotterait les mains. Nous pouvons toutefois nous demander si un manque de présence dans les magasins du monde entier impacterait négativement le lancement, bien que du matériel promotionnel serait forcément affiché un peu partout. Il y aurait certainement un manque à gagner pour les revendeurs, surtout les boutiques spécialisées à la santé déjà fragile.

Les joueurs n'en seraient eux que perdants, car il n'y aurait presque aucun moyen de passer outre le tarif fixé en ligne en dehors de l'achat de cartes à prix réduit pour le portefeuille virtuel des boutiques. Alors que le débat de l'an dernier portait justement sur la possibilité qu'il coûte 100 $, cela pourrait en freiner plus d'un dans un premier temps. Évidemment, c'est un point de vue prenant en compte la situation assez singulière de la France où de nombreuses enseignes proposent des réductions sur les nouvelles sorties en tant que produits d'appel, ce qui est loin d'être le cas partout.

Est-ce qu'une telle décision changerait quelque chose ?





Outre la somme à débourser pour enfin jouer à GTA VI, est-ce que son format de distribution est si important au final ? Dans tous les cas, il faudra l'installer sur le SSD de la console (ou un espace de stockage rajouté) et, à moins qu'il n'y ait pas de pré-téléchargement, même les joueurs ayant une faible connexion devraient être prêts day one. D'ailleurs, compte tenu des ambitions déjà affichées du projet et de la tendance actuelle des plus gros AAA, il lui faudra forcément deux Blu-ray au format physique, à l'instar de Red Dead Redemption 2.

Concernant le risque de fuites en amont de la sortie, ils seront forcément bien plus élevés si une édition physique est proposée en même temps, comme pour tous les jeux. Avec l'attente folle qui l'entoure, il suffirait d'un seul revendeur lâchant un exemplaire en avance pour que des visuels se retrouvent en ligne avant le jour J. Il n'y a qu'à voir ce qu'il s'est passé avec Assassin's Creed Shadows presque un mois en avance, bien que le cas soit particulier.

Sauf qu'une fois en vente, il sera difficile d'éviter le jeu sur Internet, le simple fait de visionner une vidéo YouTube deviendra un risque à cause de l'algorithme et du comportement des créateurs prêts à tout pour faire le buzz. Les personnes désirant patienter jusqu'à la sortie en boîte seraient donc les grands perdants, au même titre que les joueurs PC devant ronger leur frein... En revanche, un leak en amont pourrait être retiré grâce au DMCA et, à moins de chercher à le voir, une utilisation maîtrisée des réseaux sociaux (ne pas suivre n'importe qui, bloquer certains termes) pourrait suffire à s'en prémunir.

Bref, Grand Theft Auto VI n'a pas fini de faire tourner les têtes, mais attendons de voir ce que Rockstar et Take-Two ont prévu avant de trop nous enflammer.

